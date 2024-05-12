Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Breaking News: Mantan Pemain Timnas Indonesia Jajang Paliama Meninggal Dunia di Usia 39 Tahun

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |00:14 WIB
Breaking News: Mantan Pemain Timnas Indonesia Jajang Paliama Meninggal Dunia di Usia 39 Tahun
Mantan pemain Timnas Indonesia Jajang Paliama meninggal dunia di usia 39 tahun. (Foto: Instagram/@persikfcofficial)
A
A
A

MANTAN pemain Timnas Indonesia, Jajang Paliama, meninggal dunia di usia 39 tahun. Kabar itu disampaikan akun Instagram Persik Kediri selaku mantan klub Jajang Paliama pada 2015-2016.

"Turut berduka cita atas meninggalnya Jajang Paliama, Pemain Persik Kediri musim 2015-2016,” tulis akun Instagram Persik Kediri, @persikofficial.

Jajang Paliama meninggal dunia. (Foto: Instagram/@persikfcofficial)

(Jajang Paliama meninggal dunia. (Foto: Instagram/@persikfcofficial)

“Semoga Amal Ibadahnya diterima disisi-Nya dan keluarga diberikan ketabahan,” lanjut laporan di atas.

Lantas, apa penyebab Jajang Paliama meninggal dunia? Menurut laporan akun @bolakediri, pemegang dua caps Bersama Timnas Indonesia ini meninggal dunia akibat kecelakaan di daerah Maron, Banyakan, Kediri, pada Sabtu 11 Mei 2024 sore WIB. Ia mengalami kecelakaan setelah mendampingi sang tim asuhannya bertanding.

"Sore tadi, Jajang Paliama berpulang setelah terlibat Kecelakaan di daerah Maron - Banyakan usai mendampingi anak didiknya bertanding,” tulis akun Instagram @bolakediri.

“Semoga diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya,” lanjut akun @bolakediri.

Jajang Paliama mengawali karier sepakbola profesionalnya dengan memperkuat PS Mojokerto pada 2004. Setelah itu, sejumlah klub pernah diperkuat pemain yang biasa merumput sebagai Gelandang ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184906/bojan_hodak-AahZ_large.jpg
Terkuak! PSSI Kantongi Lima Calon Pelatih Timnas Indonesia, Beberapa Masih Terikat Kontrak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184874/kevin_diks-JXLN_large.jpg
Kisah Kevin Diks yang Bangga Jadi Orang Pertama Indonesia yang Main di Liga Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184893/alexander_zwiers_akan_sampaikan_roadmap_sepakbola_indonesia_pada_2026_pssi-8fKq_large.jpg
Penjelasan Direktur Teknik PSSI soal Roadmap Garuda Membara: Versi Lengkap Rilis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184872/timur_kapadze-P2Vf_large.jpg
Ini Jadwal PSSI Interview Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia: Ada 5 Kandidat!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646229/finswimming-indonesia-akhiri-kejuaraan-asia-tenggara-dengan-peningkatan-medali-wbf.webp
Finswimming Indonesia Akhiri Kejuaraan Asia Tenggara dengan Peningkatan Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/link_live_streaming_borussia_dortmund_vs_vfb_stutt.jpg
Link Live Streaming Borussia Dortmund vs Stuttgart, Saksikan Gratis di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement