Breaking News: Mantan Pemain Timnas Indonesia Jajang Paliama Meninggal Dunia di Usia 39 Tahun

Mantan pemain Timnas Indonesia Jajang Paliama meninggal dunia di usia 39 tahun. (Foto: Instagram/@persikfcofficial)

MANTAN pemain Timnas Indonesia, Jajang Paliama, meninggal dunia di usia 39 tahun. Kabar itu disampaikan akun Instagram Persik Kediri selaku mantan klub Jajang Paliama pada 2015-2016.

"Turut berduka cita atas meninggalnya Jajang Paliama, Pemain Persik Kediri musim 2015-2016,” tulis akun Instagram Persik Kediri, @persikofficial.

“Semoga Amal Ibadahnya diterima disisi-Nya dan keluarga diberikan ketabahan,” lanjut laporan di atas.

Lantas, apa penyebab Jajang Paliama meninggal dunia? Menurut laporan akun @bolakediri, pemegang dua caps Bersama Timnas Indonesia ini meninggal dunia akibat kecelakaan di daerah Maron, Banyakan, Kediri, pada Sabtu 11 Mei 2024 sore WIB. Ia mengalami kecelakaan setelah mendampingi sang tim asuhannya bertanding.

"Sore tadi, Jajang Paliama berpulang setelah terlibat Kecelakaan di daerah Maron - Banyakan usai mendampingi anak didiknya bertanding,” tulis akun Instagram @bolakediri.

“Semoga diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya,” lanjut akun @bolakediri.

Jajang Paliama mengawali karier sepakbola profesionalnya dengan memperkuat PS Mojokerto pada 2004. Setelah itu, sejumlah klub pernah diperkuat pemain yang biasa merumput sebagai Gelandang ini.