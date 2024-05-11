Hasil Fulham vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Menang 4-0, The Citizens Salip Arsenal!

Manchester City menang telak 4-0 atas Fulham di pekan ke-37 Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Paul Childs)

LONDON – Hasil Fulham vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Craven Cottage, London, Inggris, Sabtu (11/5/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 4-0 bagi The Citizens.

Gol Man City disumbangkan brace Josko Gvardiol (13, 71), Phil Foden (59’), dan penalti Julian Alvarez (90+6’). Hasil itu membawa mereka naik ke puncak klasemen sementara menggeser Arsenal.

Jalannya Pertandingan

Fulham dan Manchester City menampilkan intensitas tinggi dalam laga tersebut. Sebab, kedua tim ingin mencetak gol cepat agar makin percaya diri memainkan laga.

The Citizens berhasil memecahkan kebuntuan dalam laga melawan tim tuan rumah. Kepastian itu usai Josko Guardol mampu mencetak gol dengan memanfaatkan umpan Kevin De Bruyne pada menit ke-13

Manchester City dan Fulham bermain ketat sampai akhir babak pertama. Akan tetapi, kedua tim tidak gol tambahan lagi meskipun satu sama lainnya menciptakan peluang.

Manchester City berhasil menggandakan kedudukan atas Fulham. Kali ini gol tersebut diciptakan oleh Phill Foden dengan memanfaatkan umpan dari Bernardo Silva pada menit ke-59.