Media Vietnam Tak Kaget Timnas Indonesia U-23 kalah dari Guinea U-23: Sesuai Prediksi!

Media Vietnam tak kaget Timnas Indonesia U-23 kalah dari Timnas Guinea U-23 (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam tak kaget Timnas Indonesia U-23 kalah dari Timnas Guinea U-23. Sebab, mereka sudah memprediksi hal tersebut.

Timnas Indonesia U-23 menelan kekalahan 0-1 dari Timnas Guinea U-23 di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Duel tersebut berlangsung di INF Clairefontaine, Paris, Prancis, Kamis 9 Mei 2024 malam WIB.

Gol semata wayang Guinea U-23 dicetak oleh sang bintang Ilaix Moriba di menit ke-29 via titik penalti. Hasil itu membawa Syli National menuju ke Olimpiade Paris 2024.

Seusai laga, media Vietnam, The Thao 247, mengaku tidak kaget. Sebab, mereka sudah memprediksi Timnas Indonesia U-23 akan kalah dari Guinea.

“Sebelum pertandingan, Indonesia U-23 dinilai jauh lebih rendah dibandingkan wakil Afrika U-23 Guinea," ulas media tersebut dalam artikelnya, dikutip Jumat (10/5/2024).

"Kenyataan di lapangan menunjukkan inferioritas pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya,” imbuh media itu.