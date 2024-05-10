Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Tak Kaget Timnas Indonesia U-23 kalah dari Guinea U-23: Sesuai Prediksi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |06:29 WIB
Media Vietnam Tak Kaget Timnas Indonesia U-23 kalah dari Guinea U-23: Sesuai Prediksi!
Media Vietnam tak kaget Timnas Indonesia U-23 kalah dari Timnas Guinea U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam tak kaget Timnas Indonesia U-23 kalah dari Timnas Guinea U-23. Sebab, mereka sudah memprediksi hal tersebut.

Timnas Indonesia U-23 menelan kekalahan 0-1 dari Timnas Guinea U-23 di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Duel tersebut berlangsung di INF Clairefontaine, Paris, Prancis, Kamis 9 Mei 2024 malam WIB.

Ilaix Moriba mencetak gol tunggal kemenangan di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Guinea U-23 (Foto: Instagram/@feguifootofficiel)

Gol semata wayang Guinea U-23 dicetak oleh sang bintang Ilaix Moriba di menit ke-29 via titik penalti. Hasil itu membawa Syli National menuju ke Olimpiade Paris 2024.

Seusai laga, media Vietnam, The Thao 247, mengaku tidak kaget. Sebab, mereka sudah memprediksi Timnas Indonesia U-23 akan kalah dari Guinea.

“Sebelum pertandingan, Indonesia U-23 dinilai jauh lebih rendah dibandingkan wakil Afrika U-23 Guinea," ulas media tersebut dalam artikelnya, dikutip Jumat (10/5/2024).

"Kenyataan di lapangan menunjukkan inferioritas pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya,” imbuh media itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645741/hut-ke36-mnc-group-global-jaya-sejahtera-girang-rebut-back-to-back-juara-lomba-tenis-meja-vyw.webp
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Girang Rebut Back to Back Juara Lomba Tenis Meja
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/menpora_erick_thohir_kiri_dan_kepala_bpkp_muham.jpg
Kemenpora Libatkan BPKP, Erick Thohir Bongkar Total Aturan Olahraga dan Pemuda
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement