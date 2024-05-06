Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liverpool vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024: Bantai The Lilywhites 4-2, The Reds Masih Bisa Juara

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 06 Mei 2024 |00:35 WIB
Hasil Liverpool vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024: Bantai <i>The Lilywhites</i> 4-2, <i>The Reds</i> Masih Bisa Juara
Liverpool menang 4-2 atas Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL Liverpool mempermalukan Tottenham Hotspur di laga pekan ke-36 Liga Inggris 2023-2024, pada Minggu 5 Mei 2024 malam WIB. Bermain di Stadion Anfield, tim berjuluk The Reds itu tepatnya menang telak dengan skor 4-2 atas Tottenham.

Kemenangan itu membuat Liverpool yang berada di peringkat ketiga dengan 78 poin masih memiliki kans untuk juara. Sebab dengan dua laga tersisa, Liverpool dapat meraih poin maksimal 84 angka.

Jumlah 84 poin itu sanggup melewati perolehan 83 poin yang saat ini dimiliki Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris 2023-2024. Namun, Arsenal masih menyisakan dua laga lagi, yang jika The Gunners menang maka harapan Liverpool juara langsung pupus.

Terlebih masih ada Manchester City yang berada di posisi kedua (82 poin). The Citizens bahkan masih menyisakan tiga laga lagi, jadi peluang Liverpool untuk juara memang ada tapi sangat tipis dan hanya keajaiban yang bisa mewujudkannya.

Jalannya Pertandingan

Liverpool vs Tottenham Hotspur

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Liverpool tampil beringas sejak menit pertama. Namun, tim asuhan Jurgen Klopp itu baru bisa mencetak gol pembuka di menit 16 lewat aksi Mohamed Salah.

Setelah itu Liverpool menggandakan keunggulan menjadi 2-0 berkat gol Andrew Robertson di menit 45. Skor 2-0 menjadi hasil akhir di babak pertama.

Memasuki babak kedua, Liverpool kembali mencetak gol ketika laga baru berjalan lima menit. Adalah Cody Gakpo yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit 50.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
