Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2024 : MS Putri Bersatu Menang Tipis 1-0 atas Muara Enim United

TANGERANG MS Putri Bersatu menghadapi Muara Enim United pada laga lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024. Kedua tim saling berhadapan di GOR Nambo, Tangerang, Banten pada Sabtu (4/5/2024) siang WIB.

MS Putri Bersatu berhasil menang tipis dengan skor 1-0 pada laga kali ini. Gol tunggal dari Fitri Rosdiana memastikan kemenangan MS Putri Bersatu atas Muara Enim United.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertandingan

MS Putri Bersatu bermain lepas sejak menit awal laga melawan Muara Enim United. Oleh dikarenakan, MS Putri Bersatu terus menggempur pertahanan tim lawan.

Pada babak pertama tim itu pun mampu unggul 1-0 atas Muara Enim United. Gol semata wayang tersebut diciptakan oleh Fitri Rosdiana.

Sebenarnya, Muara Enim United bukan tanpa perlawanan melawan MS Putri Bersatu dalam laga itu. Pasalnya, tim itu beberapa kali memberikan ancaman, tetapi skor tetap tidak berubah sampai akhir babak pertama.