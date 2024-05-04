Pesan Indra Sjafri kepada Timnas Indonesia U-23 Usai Piala Asia U-23 2024, Diminta Jaga Momentum

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, memberi pesan khusus kepada para pemain Timnas Indonesia U-23 usai mentas di Piala Asia U-23 2024. Dia meminta pasukan Shin Tae-yong untuk jaga momentum yang sedang mereka dapatkan saat ini.

Timnas Indonesia U-23 menjadi tim kejutan di Piala Asia U-23 2024. Sebagai debutan, Marselino Ferdinan dan kolega mampu melangkah hingga ke semifinal walau kemudian tumbang dengan skor 0-2 dari Uzbekistan.

Skuad Garuda Muda pun menyelesaikan perjalanan di Piala Asia U-23 2024 sebagai tim peringkat keempat. Sebab, mereka tumbang di tangan Irak dengan skor 1-2 setelah bermain selama 120 menit dalam laga perebutan peringkat ketiga pada Kamis 2 Mei 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar.

Kini, Timnas Indonesia U-23 tinggal selangkah lagi bisa tampil di Olimpiade Paris 2024. Mereka membutuhkan kemenangan atas Guinea, yang merupakan tim peringkat empat Piala Afrika U-20 2024, dalam babak playoff yang akan digelar pada 9 Mei mendatang di Paris.

Indra Sjafri pun menilai prestasi yang ditorehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 sangat membanggakan. Kata dia, momentum gemilang seperti ini sangat dibutuhkan untuk memotivasi para pemain muda di Tanah Air.

“Sangat membanggakan. Momentum-momentum prestasi seperti ini yang juga sangat dibutuhkan oleh pemain-pemain usia muda di Indonesia,” kata Indra kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Senayan, Jakarta, Jumat 3 Mei 2024.

“Dan ini menyemangati sekali dan momentum-momentum ini sering kita dapat, yang penting jangan lagi kehilangan momentum dan saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir bisa menjaga ini semua supaya ada kesinambungan,” tambahnya.