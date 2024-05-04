Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Paul Munster Soroti 2 Hal Ini untuk Ditingkatkan Pemain Persebaya Surabaya Usai Reguler Series Liga 1 2023-2024 Berakhir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |01:03 WIB
Para pemain Persebaya Surabaya kala berlaga. (Foto: Persebaya Surabaya)
PELATIH Persebaya Surabaya, Paul Munster, soroti dua hal yang perlu ditingkatkan para pemainnya dalam menatap musim depan. Kedua hal itu adalah kebugaran dan kondisi fisik pemain.

Tak ayal, Paul Munster mengatakan saat ini tetap mempersiapkan program pelatihan untuk musim depan. Hal ini dilakukannya, meskipun tim sedang libur.

Persebaya Surabaya

Paul Munster pun telah menyusun program hasil berdiskusi dengan jajaran pelatih. Utamanya, dia menyusun program dengan pelatih fisik.

“Saya pikir kebugaran dan fisik sangat penting untuk ditingkatkan. Saya sudah membicarakan hal ini dengan pelatih fisik,” ujar Paul Munster, dikutip dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (4/5/2024).

“Pemain masih tetap harus melaporkan kondisi fisik mereka karena mereka mendapat menu program latihan dari pelatih bagi yang masih memiliki kontrak,” lanjutnya.

