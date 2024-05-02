Marselino Ferdinan Gabung Klub Liga 1 Belgia FCV Dender Setelah Kontraknya di KMSK Deinze Berakhir?

KONTRAK habis di KMSK Deinze, pemain Timnas Indonesia U-23 Marselino Ferdinan gabung klub Liga 1 Belgia FCV Dender? Marselino Ferdinan diboyong KMSK Deinze pada Januari 2023.

Ia dikontrak selama 1,5 tahun atau hingga 30 Juni 2024. Selama 1,5 tahun berada di KMSK Deinze, Marselino Ferdinan Tampil dalam tujuh pertandingan dengan koleksi satu gol.

(Marselino Ferdinan gagal bersinar di KMSK Deinze)

Sementara di musim ini, Marselino Ferdinan hanya Tampil tiga kali dengan koleksi menit yang sangat minim, yakni 17 menit. Melihat statistik di atas, kecil peluang gelandang 19 tahun ini mendapat perpanjangan kontrak.

Lantas, apakah Marselino Ferdinan bakal pulang ke Indonesia untuk melanjutkan karier sepakbolanya? Jika gelandang 19 tahun ini masih ingin berkarier di Eropa, Marselino Ferdinan berpotensi direkrut salah satu klub kasta teratas Liga 1 Belgia, FCV Dender.

FCV Dender merupakan pesaing KMSK Deinze dalam berebut tiket promosi ke Liga 1 Belgia 2023-2024. Hampir sepanjang musim, KMSK Deinze berada di posisi yang lebih baik ketimbang FCV Dender.

Namun, di pengujung musim, posisi dua yang lama dipegang KMSK Deinze disalip FCV Dender. Alhasil, FCV Dender yang finis di posisi dua Liga 2 Belgia 2023-2024, berhak promosi ke kasta teratas Bersama Beerschot.