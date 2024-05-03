15 Negara yang Sudah Dipastikan Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Cabor Sepakbola Putra

Timnas Jepang U-23 menjadi salah satu wakil Asia yang tampil di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/japanfootballassociation)

SEBANYAK 15 negara dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024 untuk cabang olahraga (cabor) sepakbola putra. Ini membuat slot untuk sepakbola hanya menyisakan satu saja, yang mana diperebutkan oleh Timnas Indonesia U-23 dan Guinea U-23.

Negara-negara Asia menjadi wakil-wakil yang baru saja memastikan diri untuk mengambil tiket Olimpiade. Hal ini karena gelaran Piala Asia U-23 2024 yang merupakan ajang kualifikasi baru digelar pada April-Mei 2024 ini.

Timnas Indonesia U-23 pun memiliki kesempatan menembus ajang olahraga terbesar tersebut setelah lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024. Sayangnya, hal itu belum bisa terwujud setelah skuad Garuda Muda hanya mampu menempati urutan keempat.

Meski begitu, asa Timnas Indonesia U-23 untuk mentas di Olimpiade Paris 2024 masih terbuka. Akan tetapi, mereka harus bisa mengalahkan Timnas Guinea U-23 asal Afrika di babak play-off untuk bisa mengamankan satu-satunya tiket yang tersisa dan menyusul 15 negara lainnya.

Berikut adalah 15 negara yang sudah dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024:

1. Prancis





Prancis menjadi negara pertama yang lolos ke Olimpiade. Hal ini karena ajang olahraga ini digelar di Paris. Sebagai tuan rumah, maka Les Blues otomatis mengamankan satu tiket di grup.

2. Amerika Serikat

Amerika Serikat menjadi negara kedua yang lolos ke Olimpiade. Negeri Paman Sam lolos setelah berhasil menjadi juara di ajang Piala CONCACAF U20 pada tahun 2022 lalu.

3. Republik Dominika

Sejalan dengan Amerika, Republik Dominika juga akan menjadi wakil Amerika Utara dan Tengah di Olimpiade. Dominika sukses melaju ke Paris setelah menjadi runner-up Piala CONCACAF U20 2022.

4. Spanyol





Dari benua Eropa, Spanyol menjadi yang pertama lolos ke Olimpiade. Tim Matador lolos ke fase grup setelah menjadi runner up Piala Eropa U21 2023 setelah kalah dari Inggris di final.