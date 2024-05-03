Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Tampil Buruk di Babak Kedua saat Lawan Irak U-23, Shin Tae-yong Beberkan Penyebabnya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |15:32 WIB
Timnas Indonesia U-23 Tampil Buruk di Babak Kedua saat Lawan Irak U-23, Shin Tae-yong Beberkan Penyebabnya
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 dinilai bermain buruk di babak kedua saat menghadapi Irak U-23 di laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U-23 2024. Ternyata, menurut pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong ada hal yang menyebabkan Garuda Muda tak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya di babak kedua tersebut hingga akhirnya kalah 1-2 dari Irak U-23.

Menurut Shin Tae-yong, penyebab utamanya karena para pemain Timnas Indonesia U-23 sulit untuk tampil konsisten di setiap pertandingan. Lalu faktor kebugaran juga menjadi alasan Timnas Indonesia U-23 tak mampu tampil apik sepenuhnya kontra Irak.

Bermain di Stadion Abdullah Bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis (2/5/2024) malam WIB, sejatinya Timnas Indonesia U-23 tampil sangat percaya diri melawan Irak sepanjang babak pertama. Bahkan, mereka unggul lebih dulu pada menit 19 lewat sepakan keras Ivar Jenner.

Sayangnya, setelah Irak menyamakan kedudukan via gol Zaid Tahseen pada menit 27, penampilan Skuad Garuda Muda nampak mengendur. Mereka mudah sekali diserang dan kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan.

Timnas Indonesia U-23 vs Irak U-23

Setelah bermain imbang selama 90 menit, Indonesia pada akhirnya kebobolan oleh Irak lewat gol Ali Jasim pada menit 96. Mereka pun tak mampu memberikan perlawanan lagi hingga peluit panjang dibunyikan.

Soal menurunnya performa Marselino Ferdinan dan kolega di babak kedua kontra Irak, STY menilai sang lawan memang tampil apik. Namun di samping itu, pelatih asal Korea Selatan itu juga menganggap tak semua pemainnya bisa tampil konsisten di setiap pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1643983/gestur-menangis-ronaldo-berujung-kartu-merah-langsung-dibalas-suporter-irlandia-psl.webp
Gestur Menangis Ronaldo Berujung Kartu Merah, Langsung Dibalas Suporter IrlandiaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/gelandang_persib_bandung_adam_alis_foto_persib.jpg
Adam Alis Blak-blakan soal Perannya di Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement