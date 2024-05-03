Timnas Indonesia U-23 Tampil Buruk di Babak Kedua saat Lawan Irak U-23, Shin Tae-yong Beberkan Penyebabnya

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 dinilai bermain buruk di babak kedua saat menghadapi Irak U-23 di laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U-23 2024. Ternyata, menurut pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong ada hal yang menyebabkan Garuda Muda tak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya di babak kedua tersebut hingga akhirnya kalah 1-2 dari Irak U-23.

Menurut Shin Tae-yong, penyebab utamanya karena para pemain Timnas Indonesia U-23 sulit untuk tampil konsisten di setiap pertandingan. Lalu faktor kebugaran juga menjadi alasan Timnas Indonesia U-23 tak mampu tampil apik sepenuhnya kontra Irak.

Bermain di Stadion Abdullah Bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis (2/5/2024) malam WIB, sejatinya Timnas Indonesia U-23 tampil sangat percaya diri melawan Irak sepanjang babak pertama. Bahkan, mereka unggul lebih dulu pada menit 19 lewat sepakan keras Ivar Jenner.

Sayangnya, setelah Irak menyamakan kedudukan via gol Zaid Tahseen pada menit 27, penampilan Skuad Garuda Muda nampak mengendur. Mereka mudah sekali diserang dan kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan.

Setelah bermain imbang selama 90 menit, Indonesia pada akhirnya kebobolan oleh Irak lewat gol Ali Jasim pada menit 96. Mereka pun tak mampu memberikan perlawanan lagi hingga peluit panjang dibunyikan.

Soal menurunnya performa Marselino Ferdinan dan kolega di babak kedua kontra Irak, STY menilai sang lawan memang tampil apik. Namun di samping itu, pelatih asal Korea Selatan itu juga menganggap tak semua pemainnya bisa tampil konsisten di setiap pertandingan.