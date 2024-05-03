Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Guinea U-23 jika Tak Diperkuat Pemain Abroad: Jadi Bulan-bulanan?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |15:13 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Guinea U-23 jika Tak Diperkuat Pemain Abroad: Jadi Bulan-bulanan?
Berikut prediksi line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Guinea U-23 jika tak diperkuat pemain abroad. (Foto: AFC)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Guinea U-23 jika tak diperkuat pemain abroad akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024 di Clairefontaine, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.

Tim pemenang dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang kalah dipastikan gagal ambil bagian di Piala Dunianya level U-23 tersebut.

Nathan Tjoe bisa tak dilepas ke Timnas Indonesia U-23 yang tampil di playof OLimpiade Paris 2024. (Foto: PSSI)

(Nathan Tjoe bisa tak dilepas ke Timnas Indonesia U-23 yang tampil di playoff Olimpiade Paris 2024. (Foto: PSSI)

Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah pemain-pemain abroad yang memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 dapat ambil bagian di babak playoff nanti? Ditakutkan, lobi yang dilakukan PSSI hanya berlaku hingga Piala Asia U-23 2024 berakhir.

Jika kondisi ini terjadi, otomatis pemain yang tersisa adalah pemain-pemain yang merumput di Liga 1 2023-2024. Dalam pola 3-4-3, Shin Tae-yong akan memainkan Ernando Ari sebagai penjaga gawang.

Lanjut ke posisi tiga pemain belakang ada Muhammad Ferarri, Rizky Ridho dan Komang Teguh. Kemudian, Fajar Fathur bertugas sebagai wing back kanan dan Rio Fahmi di sisi sebelahnya.

Untuk dua gelandang sentral ada Ikhsan dan Arkhan Fikri Terakhir, untuk pengisi tiga posisi di lini depan adalah Witan Sulaeman (winger kanan), Jeam Kelly Sroyer (winger kiri) dan Ramadhan Sananta (penyerang tengah).

Halaman:
1 2
      
