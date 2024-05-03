Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Jumat Dini Hari, Ini Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Guinea U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |14:28 WIB
Bukan Jumat Dini Hari, Ini Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Guinea U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024!
Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024. (Foto: AFC)
BUKAN Jumat 10 Mei 2024 pukul 00.00 WIB, laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024 bakal digelar lebih cepat. Menurut update terbaru, laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Guinea U-23 akan dilangsungkan di Clairefontaine, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 14.00 waktu setempat, atau pukul 19.00 WIB.

Satu hal yang pasti, laga kontra Guinea U-23 takkan mudah bagi Timnas Indonesia U-23. Sebab, Guinea U-23 diperkuat banyak pemain yang merumput di Eropa dan memiliki postur besar.

Aguibou Camara, salah satu bintang Timnas Guinea U-23. (Foto: Instagram/@aguibou_camara2)

Salah satunya adalah sang gelandang serang, Aguibou Camara. Gelandang 22 tahun ini berstatus gelandang Olympiakos yang tengah dipinjamkan ke klub Liga 1 Yunani lain, Atromitos.

Tak hanya menjadi pemain andalan tim U-23, Aguibou Camara merupakan personel andalan Timnas Guinea senior. Tercatat, ia telah mengoleksi lima gol dari 26 penampilan Bersama Timnas Guinea senior.

Lantas, kapan skuad Timnas Indonesia U-23 berangkat ke Prancis? Menurut pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan, Witan Sulaeman dan kawan-kawan takkan kembali ke Jakarta setelah memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024.

Marselino Ferdinan serta kolega langsung terbang ke Paris, Prancis. Kabarnya, skuad asuhan Shin Tae-yong akan terbang ke Prancis pada Sabtu, 4 Mei 2024.

