HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Justin Hubner yang Ditunjuk sebagai Kapten Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 Ini Sempat Jadi Kapten di Liga Inggris

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |12:52 WIB
Kisah Justin Hubner yang Ditunjuk sebagai Kapten Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 Ini Sempat Jadi Kapten di Liga Inggris
Justin Hubner kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
KISAH Justin Hubner yang ditunjuk sebagai kapten Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 ini sempat jadi kapten di Liga Inggris. Momen menarik itu terjadi di laga perebutan posisi ketiga Piala Asia U-23 2024.

Di laga tersebut, pemain naturalisasi andalan skuad Garuda Muda, Justin Hubner, ditunjuk sebagai kapten oleh Shin Tae-yong. Dia menggantikan peran Rizky Ridho.

Justin Hubner

Seperti diketahui, Rizky Ridho menerima kartu merah di laga semifinal antara Timnas Indonesia u-23 vs Uzbekistan U-23. Hal ini membuat pemain Persija Jakarta tersebut harus absen di laga kontra Irak U-23 karena akumulasi kartu.

Kehilangan sang kapten, Shin Tae-yong memutar otak untuk menunjuk kapten pengganti. Setelah menimbang, akhirnya pelatih asal Korea Selatan itu menunjuk Justin Hubner untuk mengemban ban kapten Timnas Indonesia U-23 di laga terakhir Piala Asia U-23 2024.

Bagi seorang Hubner, menjadi seorang kapten di sebuah pertandingan bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, ia juga pernah mengemban tanggung jawab ini beberapa kali selama bermain untuk Wolverhampton Wanderers U-21.

Di tim tersebut, Justin Hubner adalah kapten utama. Hal itu termasuk di laga-laga besar tim U-21 Wolves, seperti saat berhadapan dengan West Bromwich U-21 dalam laga bertajuk derby Midlands dan laga-laga lainnya.

Di laga Timnas Indonesia U-23 vs Irak U-23 sendiri, Hubner yang mengemban ban kapten mampu bermain solid di lini pertahanan tanpa tekanan. Pemain berusia 20 tahun ini mampu menunjukkan kemampuan bertahannya dengan baik sekaligus memimpin rekan-rekannya.

Sayangnya, pada laga yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Kamis 3 Mei 2024 itu, Justin Hubner masih belum berhasil membawa Timnas Indonesia U-23 mengalahkan Irak. Alhasil, Timnas Indonesia U-23 merebut posisi ketiga di Piala Asia U-23 2024.

