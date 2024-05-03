Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Absen di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Guinea U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |02:06 WIB
Justin Hubner Absen di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Guinea U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024?
Justin Hubner (paling kanan), absen di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024? (Foto: PSSI)
A
A
A

JUSTIN Hubner absen di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024? Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 baru saja kalah 1-2 dari Timnas Irak U-23 di perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024.

Sempat unggul lewat sepakan jarak jauh Ivar Jenner di menit 19, skuad asuhan Shin Tae-yong harus rela takluk 1-2 dari Irak U-23. Kemenangan ini mengantarkan Timnas Irak U-23 lolos ke Olimpiade Paris 2024, menyusul dua negara Asia lain yang lebih dulu mendapatkan tiket, yakni Jepang dan Uzbekistan.

Timnas Indonesia U-23 kalah 1-2 dari Irak. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia U-23 kalah 1-2 dari Irak. (Foto: PSSI)

Sementara Timnas Indonesia U-23, masih bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U-23 harus memenangkan laga saat bersua wakil Afrika, Timnas Guinea U-23, di babak playoff Olimpiade Paris 2024.

Rencananya, laga ini digelar pada Kamis, 9 Mei 2024 (jam pertandingan belum diketahui). Namun, untuk lokasi pertandingan masih simpang siur antara Clairenfontaine (Prancis) atau Kyoto (Jepang).

Selain itu, belum diketahui secara pasti apakah bek Timnas Indonesia U-23, Justin Hubner, bakal absen atau tidak di laga ini. Jika Piala Asia U-23 2024 dijadikan rujukan laga playoff, Justin Hubner otomatis harus absen melawan Guinea U-23.

Sebab, bek 20 tahun ini telah mengantongi dua kartu kuning yang diterimanya saat bersua Uzbekistan U-23 dan Irak U-23. Namun, Justin Hubner bisa bermain jika jumlah kartu dihapuskan dan para pemain bisa didaftarkan ulang untuk laga playoff Olimpiade Paris 2024.

