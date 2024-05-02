Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Bintang Kelas Dunia yang Pernah Setim dengan Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes, Nomor 1 Penggawa Liverpool!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |14:31 WIB
3 Pemain Bintang Kelas Dunia yang Pernah Setim dengan Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes, Nomor 1 Penggawa Liverpool!
Cody Gakpo kala membela Liverpool. (Foto: Liverpool)
A
A
A

3 pemain bintang kelas dunia yang pernah setim dengan kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, menarik diulas. Pasalnya, Maarten Paes sendiri baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia.

Seperti diketahui, kabar bahagia datang dari pemain Major League Soccer (MLS), Maarten Paes. Kiper yang kini memperkuat tim FC Dallas itu secara resmi telah mengambil sumpah kewarganegaraan sehingga ia telah menjadi WNI.

Maarten Paes

Paes sejatinya telah menjalani proses naturalisasi sejak awal tahun lalu dan sudah disetujui oleh DPR serta Presiden RI, Joko Widodo, sejak awal Maret. Namun karena satu dan lain hal, dirinya baru bisa mengambil sumpah pada Selasa 30 April 2024.

Kini, Maarten Paes hanya menunggu hasil sidang dengan badan arbitrase olahraga (CAS) untuk masalah perpindahan federasi. Apabila berhasil, kiper berusia 25 tahun itu akan langsung siap bermain untuk Timnas Indonesia.

Kehadiran Maarten Paes di skuad Timnas Indonesia tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat baik. Sebab, Paes sejak kecil telah menimba ilmu di akademi tim besar Belanda, yakni NEC Nijmegen.

Naik ke level profesional, Paes juga sempat merasakan bermain untuk FC Utrecht, salah satu tim besar Eredivisie. Hingga saat ini, dirinya bermain di Major League Soccer (MLS) di mana ada banyak pemain bintang, seperti Lionel Messi dan lainnya.

Selain karena tim yang dibelanya, Maarten Paes juga memiliki pengalaman bermain dengan pemain-pemain top dunia. Berikut adalah 3 pemain yang dunia yang pernah satu tim dengan penjaga gawang Timnas Indonesia yang baru.

3. Danilho Doekhi

Danilho Doekhi

Danilho Doekhi merupakan pemain berposisi bek tengah yang saat ini membela klub Liga Jerman, Union Berlin. Danilho merupakan pemain asal Belanda yang berada di satu generasi dengan Maarten Paes.

Tercatat, Paes dan Danilho Doekhi pernah berada di satu tim yang sama, yakni di Timnas Belanda kelompok umur. Keduanya pernah bermain bersama saat membela Belanda U-19, U-20, dan U-21.

2. Justin Kluivert

Justin Kluivert

Justin Kluivert merupakan salah satu pemain sayap andalan Timnas Belanda saat ini. Hal ini tidak lepas dari pengalamannya yang pernah bermain bersama tim-tim besar Eropa, seperti Ajax, RB Leipzig, OGC Nice, AS Roma, Valencia, hingga sekarang ia berseragam Bournemouth di Premier League.

Kemampuannya yang berada di atas rata-rata membuat Kluivert sudah rutin dipanggil ke skuad Timnas Belanda. Oleh karena itu, ia sempat berada satu tim dengan Maarten Paes saat berada di tim nasional U-19, U-20, dan U-21.

Halaman:
1 2
      
