Masyarakat Irak Kritik Timnasnya Sendiri Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23 di Perebutan Tiket Olimpiade Paris 2024

Timnas Irak U-23 siap hadapi Timnas Indonesia U-23 di perebutan peringkat tiga Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)

MASYARAKAT Irak kritik penampilan Timnas Irak U-23 di Piala Asia U-23 2024 lantaran gagal lolos ke babak final. Kritikan itu pun dianggap berbahaya oleh pelatih Timnas Irak U-23, Radhi Shenaishil, yang tengah fokus membangkitkan mental anak buahnya jelang melawan Timnas Indonesia U-23 dalam perebutan peringkat tiga di kompetisi tersebut.

Ya, ternyata Timnas Irak U-23 habis dikritik oleh suporter sendiri karena dinilai gagal mengunci tiket Olimpiade Paris 2024 lewat status dua tim terbaik di Piala Asia U-23 2024. Awalnya memang Irak U-23 memiliki kans besar untuk lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024, namun mereka kalah 0-2 dari Jepang U-23 di semifinal.

Karena kegagalan itulah banyak pencinta sepakbola Irak yang kecewa dengan hasil pasukan Radhi hingga sampai mengkritik habis-habisan skuad muda Timnas Irak tersebut. Radhi pun mengaku sejauh ini banyak kritikan tajam yang menyerang pemainnya.

Tentu staf Timnas Irak U-23 mencegah para pemainnya terpengaruh dengan kritikan tersebut. Sebab Radhi sendiri saat ini tengah berusaha membangkitkan mental pemain Irak U-23 jelang melawan Timnas Indonesia U-23.

Radhi akan membuktikan bahwa Irak U-23 masih bisa merebut tiket Olimpiade Paris 2024 via jalur tim peringkat tiga di Piala Asia U-23 2024.

“Kami sudah paham bagamaina menangani hal-hal seperti ini (soal kritikan). Tentunya kami akan berusaha menghindari pemain kami dari tekanan seperti itu,” jelas Radhi, saat konferensi pers jelang Timmas Indonesia U-23 vs Irak U-23, Kamis (2/5/2025).