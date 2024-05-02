Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

AFC Sebut Justin Hubner Absen di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Perebutan Tiket Olimpiade Paris 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |13:17 WIB
AFC Sebut Justin Hubner Absen di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Perebutan Tiket Olimpiade Paris 2024!
AFC sebut Justin Hubner absen di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

KONFEDERASI Sepakbola Asia (AFC) menyebut Justin Hubner absen di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024. Kabar itu disampaikan AFC dalam artikel yang mereka keluarkan dengan judul: ‘Preview - 3rd Place Playoff: Iraq v Indonesia’.

Di ujung artikel itu ditulis, Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, bakal pusing karena harus kehilangan dua bek andalannya, Rizky Ridho dan Justin Hubner yang terkena akumulasi kartu.

AFC sebut Justin Hubner absen di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23. (Foto: AFC)

(AFC sebut Justin Hubner absen di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23. (Foto: AFC)

“Shin Tae-yong harus menghadapi tidak tersedianya bek tengah Rizky Ridho dan Justin Hubner, yang merupakan pemain kunci dari tiga pemain belakang mereka,” tulis AFC.

Lantas, apa benar Justin Hubner absen karena terkena akumulasi kartu? Bek 20 tahun ini sempat terkena kartu kuning saat Timnas Indonesia U-23 menang 4-1 atas Yordania U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024.

Namun, kartu kuning Justin Hubner sudah diputihkan jelang laga semifinal Piala Asia U-23 2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23. Menurut Pasal 54.1.3 dari regulasi kompetisi Piala Asia U-23 2024, pemain yang terkena satu kartu kuning jelang laga semifinal Piala Asia U-23 2024 akan dihapuskan.

Karena itu, ketika Tampil di babak semifinal kontra Uzbekistan U-23, jumlah kartu kuning Justin Hubner adalah 0. Berhubung Justin Hubner terkena kartu kuning kontra Uzbekistan U-23, bek berdarah Belanda ini baru mengantongi satu kartu kuning dan tak perlu menjalani sanksi akumulasi kartu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182708/mauro_zijlstra_segera_tiba_di_jakarta_untuk_membela_timnas_indonesia_u_23-YHF6_large.jpg
Ivar Jenner Sudah Tiba Jelang Bela Timnas Indonesia U-23, Dion Markx dan Mauro Zijlstra Datang Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182658/penyebab_pertandingan_timnas_indonesia_di_fifa_matchday_november_2025_tidak_dihitung_ranking_fifa_menarik_untuk_diulas-k3pI_large.jpg
Penyebab Pertandingan Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2025 Tidak Dihitung Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182624/ivar_jenner_siap_turun_di_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_mali_u_23_ivarjnr-mJfK_large.jpg
Ivar Jenner Resmi Tiba di Jakarta, Siap Turun di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Mali U-23 Jelang SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182599/rafael_struick_masuk_skuad_timnas_indonesia_u_23_untuk_lawan_mali_u_23_rafaelstruick-wMbm_large.jpg
5 Striker Timnas Indonesia U-23 yang Dipanggil Indra Sjafri Jelang Lawan Mali U-23, Nomor 1 Belum Main di Laga Resmi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/51/1642649/pengurus-cabor-incar-120-emas-di-sea-games-2025-di-atas-target-pemerintah-mlm.webp
Pengurus Cabor Incar 120 Emas di SEA Games 2025, di Atas Target Pemerintah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/federico_barba_persib_bandung.jpg
Bojan Hodak Ungkap Peran Penting Federico Barba di Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement