AFC Sebut Justin Hubner Absen di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Perebutan Tiket Olimpiade Paris 2024!

KONFEDERASI Sepakbola Asia (AFC) menyebut Justin Hubner absen di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024. Kabar itu disampaikan AFC dalam artikel yang mereka keluarkan dengan judul: ‘Preview - 3rd Place Playoff: Iraq v Indonesia’.

Di ujung artikel itu ditulis, Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, bakal pusing karena harus kehilangan dua bek andalannya, Rizky Ridho dan Justin Hubner yang terkena akumulasi kartu.

“Shin Tae-yong harus menghadapi tidak tersedianya bek tengah Rizky Ridho dan Justin Hubner, yang merupakan pemain kunci dari tiga pemain belakang mereka,” tulis AFC.

Lantas, apa benar Justin Hubner absen karena terkena akumulasi kartu? Bek 20 tahun ini sempat terkena kartu kuning saat Timnas Indonesia U-23 menang 4-1 atas Yordania U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024.

Namun, kartu kuning Justin Hubner sudah diputihkan jelang laga semifinal Piala Asia U-23 2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23. Menurut Pasal 54.1.3 dari regulasi kompetisi Piala Asia U-23 2024, pemain yang terkena satu kartu kuning jelang laga semifinal Piala Asia U-23 2024 akan dihapuskan.

Karena itu, ketika Tampil di babak semifinal kontra Uzbekistan U-23, jumlah kartu kuning Justin Hubner adalah 0. Berhubung Justin Hubner terkena kartu kuning kontra Uzbekistan U-23, bek berdarah Belanda ini baru mengantongi satu kartu kuning dan tak perlu menjalani sanksi akumulasi kartu.