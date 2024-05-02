Penyebab Shin Tae-yong Minta Bantuan AFC demi Timnas Indonesia U-23 Raih Tiket Olimpiade Paris 2024

PENYEBAB Shin Tae-yong meminta bantuan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) demi Timnas Indonesia U-23 meraih tiket Olimpiade Paris 2024 akan diulas Okezone. Shin Tae-yong meminta AFC untuk bersikap netral dan menunjukan rasa hormat kepada seluruh negara di Asia, sehingga Timnas Indonesia U-23 dapat berjuang secara benar untuk merebut tiket Olimpiade Paris 2024.

Jika sikap tidak netral ini terus berlanjut, Shin Tae-yong ragu sepakbola Asia akan berkembang. Pernyataan ini dikeluarkan Shin Tae-yong saat konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 pada Rabu, 1 Mei 2024.

(Shin Tae-yong meminta AFC bersikap netral. (Foto: PSSI)

Shin Tae-yong masih kesal atas kepemimpinan wasit Shen Yinhao di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Saat itu, Shen Yinhao membatalkan gol Muhammad Ferarri hingga memberi kartu merah kepada Kapten Timnas Indonesia U-23, Rizky Ridho.

Akibat beberapa keputusan dari Shen Yinhao di atas, Timnas Indonesia U-23 tumbang 0-2 dari Uzbekistan U-23. Karena itu, Shin Tae-yong ingin ke depannya AFC bersikap netral dan tidak mengintervensi siapa pun.

“Andai AFC ingin mengembangkan sepakbolanya, harus ada rasa hormat yang mereka berikan kepada semua tim dan pemain. AFC harus netral kepada semua tim, saling menghormati,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak U-23.

“Saya juga melihat lagi video ulang laga beberapa kali (laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23). Berdasarkan pengalaman saya jadi pelatih, intinya saya hanya ingin meminta AFC bisa menghormati semua tim di Asia, sehingga tim yang bertanding bisa saling respek juga," lanjut pelatih 53 tahun ini.