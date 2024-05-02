Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Wajib Waspada! Harga Pasaran Timnas Guinea U-23 Empat Kali Lipat Lebih Mahal dari Irak U-23

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |12:22 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Waspada! Harga Pasaran Timnas Guinea U-23 Empat Kali Lipat Lebih Mahal dari Irak U-23
Aguibou Camara, pemain termahal di Timnas Guinea U-23. (Foto: Instagram/@aguibou_camara)
TIMNAS Indonesia U-23 pantang kalah saat dihadapkan Timnas Irak U-23 di perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024 pada Kamis, (2/5/2024) pukul 22.30 WIB. Sebab, jika kalah, Timnas Indonesia U-23 bakal dihadapkan dengan lawan yang bukan sembarangan, yakni Timnas Guinea U-23 di babak playoff perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024.

Bicara kekuatan saat ini, Irak U-23 dan Guinea U-23 bak bumi dan langit, jika ukurannya harga pasar total dari kedua tim. Mengutip dari laman transfermarkt, harga pasaran pemain Timnas Irak U-23 berada di angka Rp34,37 miliar.

Pemain termahal Timnas Irak U-23 saat ini adalah Muntadher Muhammed yang berharga 350 ribu euro atau sekira Rp6 miliar. Bagaimana dengan Timnas Guinea U-23?

Mengacu kepada deretan pemain yang digunakan saat finis keempat di Piala Afrika U-23 2023, harga pasaran Timnas Guinea U-23 menembus 7,68 juta euro atau setara Rp83,43 miliar!

Pemain termahal Timnas Guinea U-23 adalah gelandang klub Yunani Atromitos Athens, Aguibou Camara. Pemain yang biasa mentas sebagai gelandang serang ini memiliki harga pasaran mencapai 2,5 juta euro atau setara Rp43,3 miliar.

Aguibou Camara, pemain termahal Timnas Guinea U-23. (Foto: Instagram/@aguibou_camara2)

Ada juga bek mereka, Naby Oulare, yang memiliki harga 1 juta euro atau sekira Rp17,3 miliar! Karena itu, daripada bertemu Timnas Guinea U-23, ada baiknya Timnas Indonesia U-23 yang memiliki harga pasaran Rp83 miliar menumbangkan Irak.

