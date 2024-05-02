Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Perebutan Tiket Olimpiade Paris 2024 Malam Ini: Siap Cetak Sejarah, Shin Tae-yong?

JADWAL Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 sudah dirilis. Laga ini akan dilangsungkan di Stadon Abdullah bin Khalifa pada Kamis, (2/5/2024) pukul 22.30 WIB dan live di RCTI.

Kedua tim diprediksi akan tampil ngotot. Sebab, laga ini menjadi pertarungan perebutan tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024 via Piala Asia U-23 2024. Irak U-23 sudah lima kali lolos ke pesta olahraga terakbar di dunia itu, sementara Skuad Garuda Muda belum pernah mentas lagi sejak 1956.

(Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. (Foto: PSSI)

Wing back kanan skuad Garuda Muda, Ilham Rio Fahmi, menegaskan Timnas Indonesia U-23 mengincar kemenangan atas Irak U-23 agar bisa menyegel tiket ke Olimpiade Paris 2024. Pemain Persija Jakarta itu menyebut tim arahan Shin Tae-yong itu siap tempur agar dapat mengamankan kemenangan.

“Kami siap untuk laga nanti dan kami siap memberikan yang terbaik di atas lapangan untuk menang agar bisa lolos ke Olimpiade, agar membuat masyarakat Indonesia bangga. Irak adalah tim yang bagus, tapi kami sudah mempersiapkan diri,” kata Rio Fahmi dalam konferensi pers seperti dikutip dari rilis resmi PSSI, Kamis (2/5/2024).

Saat dikalahkan Uzbekistan U-23 di semifinal, Timnas Indonesia U-23 dibilang main buruk. Sang pelatih, Shin Tae -yong, mengungkapkan anak buahnya sudah gugup sebelum pertandingan itu sehingga tak mampu tampil apik seperti biasanya.

Saat ditanya cara mengatasi kegugupan itu saat melawan Irak U-23, Rio Fahmi mengatakan dirinya sudah siap tempur. Pemain kelahiran Banjarnegara itu ingin memberikan performa terbaiknya untuk membayar kepercayaan yang diberikan sang Pelatih.