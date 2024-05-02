Pelatih Irak U-23 Soroti Tuah Timnas Indonesia U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa Jelang Duel Perebutan Tempat 3 Piala Asia U-23 2024

DOHA – Pelatih Timnas Irak U-23, Radhi Shenaishil, soroti tuan Timnas Indonesia U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar. Mendapati stadion itu yang sudah seperti kandang sendiri bagi Timnas Indonesia U-23, dia memastikan Irak U-23 tak akan bermasalah untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan di stadion berkapasitas 12 ribu penonton itu.

Ya, Irak U-23 akan bersua dengan Indonesia dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U-23 2024. Pertandingan yang menjadi ajang perebutan tiket ke Olimpiade Paris 2024 itu akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 2 Mei 2024 pukul 22.30 WIB.

Skuad Garuda Muda bisa dibilang lebih diuntungkan dalam laga ini karena sudah sering bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa. Selama pagelaran Piala Asia U-23 2024, tercatat mereka selalu memainkan pertandingan mereka di sana.

Hanya saat laga pembuka kontra tuan rumah Qatar, Witan Sulaeman dkk tampil di Stadion Jassim bin Hamad. Hasil manis pun diraih Garuda Muda kala berlaga di Stadion Abdullah bin Khalifah.

Bahkan, Timnas Indonesia baru kalah sekali dari lima kali mentas di markas milik klub Al Duhail SC itu, termasuk saat timnas senior mengalahkan Vietnam 1-0 di Piala Asia 2023. Hanya ketika kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23 dalam semifinal Piala Asia U-23 2024, tim asuhan Shin Tae Yong tumbang di sana.

Di sisi lain, Irak belum pernah tampil di Stadion Abdullah bin Khalifa selama pagelaran Piala Asia U-23 2024. Mereka selalu bermain di Stadion Al Janoub sejak fase grup hingga perempatfinal.

Kemudian, ketika mentas di stadion berbeda dalam semifinal kontra Jepang, yakni di Stadion Jassim Bin Hamad, Irak U-23 juga mendapat kekalahan. Mereka tumbang dengan skor 0-2.

Radhi Shenaishil pun menilai seharusnya pertandingan melawan Timnas Indonesia U-23 seharusnya dihelat di stadion yang berbeda, di mana kedua tim belum pernah memainkannya. Kendati demikian, dia tak gentar dengan tuah yang dimiliki Tim Merah-Putih di Stadion Abdullah bin Khalifa.

“Saya sudah katakan pada konferensi pers sebelumnya bahwa ya, stadionnya harus berbeda dari yang pernah kami (kedua tim) mainkan. Jepang telah bermain di Stadion (markas klub) Al-Sadd, misalnya, lebih dari satu kali,” kata Shenaishil dalam konferensi pers seperti dilansir dari rilis PSSI, Kamis (2/5/2024).

“Namun, kami tidak akan membiarkan hal ini menghentikan kami. Hal ini tidak akan menjadi kendala bagi kami,” tambahnya.

Stadion Abdullah bin Khalifa sendiri terasa seperti kandang bagi Indonesia di Piala Asia U-23. Sebab, ribuan suporter Pasukan Garuda selalu memadati stadion dengan atmosfer yang luar biasa.