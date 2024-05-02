Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Perebutan Posisi 3 Piala Asia U-23 2024, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |07:40 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Perebutan Posisi 3 Piala Asia U-23 2024, Klik di Sini!
Erick Thohir dan para pemain Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U-23 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan tersaji di Abdullah bin Khalifah Stadium, Doha, Qatar, pada hari ini, Kamis (2/5/2024) pukul 22.30 WIB ini dapat disaksikan live streaming di Vision+.

Gelaran Piala Asia U-23 2024 kini hanya tinggal menyisakan dua laga lagi. Sebelum menggelar laga final, ada duel perebutan posisi ketiga yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23.

Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 sendiri gagal ke final usai kalah dari Uzbekistan U-23 dengan skor 0-2. Sementara Irak U-23, mereka menyerah 0-2 dari Jepang U-23 di babak semifinal.

Jelang duel melawan Irak U-23, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, membeberkan persiapan para pemainnya. Dia pun turut memberi perhatian lebih terhadap mental para pemain Timnas Indonesia U-23.

"Meski kami mencoba yang terbaik di laga lawan Uzbekistan, kami pada akhirnya kalah dan tentu saja mental pemain terpengaruh karena kekalahan ini,” ungkap Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga kontra Irak U-23, Selasa 1 Mei 2024.

“Tapi kami sudah memulihkan diri dan membangkitkan mental pemain itu juga tergantung dari pelatih," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
