5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Kalahkan Irak U-23 dan Lolos Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Ambisi Besar Shin Tae-yong

Shin Tae-yong berambisi besar membawa Timnas Indonesia U-23 berlaga di ajang Olimpiade Paris 2024 (Foto: PSSI)

LIMA alasan Timnas Indonesia U-23 bakal kalahkan Irak U-23 dan lolos Olimpiade Paris 2024 akan di bahas Okezone. Kemenangan atas Irak U-23 bisa membuat Skuad Garuda Muda mendapat tiket langsung untuk berlaga di ajang Olimpiade Paris 2024.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Irak U-23 di perebutan tempat ketiga ajang Piala Asia U-23 2024. Berikut lima alasan Timnas Indonesia U-23 bakal kalahkan Irak U-23.

5. Nilai Pasar Tim





Timnas Indonesia U-23 tercatat punya nilai pasar tim yang lebih tinggi dari Irak U-23. Itu berarti secara kualitas individu Skuad Garuda terbukti lebih baik dari tim lawan.

Faktor ini diharapkan bisa membuat Marselino Ferdinan dan rekan-rekan bisa bermain lebih percaya diri. Kemenangan mereka butuhkan demi tiket ke Olimpiade Paris 2024.

4. Kembalinya Rafael Struick





Timnas Indonesia U-23 bisa kembali memainkan Rafael Struick di lini serang tim. Kembalinya Struick dari hukuman akumulasi kartu jelas menjadi angin segar untuk skuad Garuda Muda.

Seperti diketahui, pemain ADO den Haag itu tengan tampil luar biasa bersama Timnas Indonesia U-23. Struick memborong dua gol saat Timnas Indonesia U-23 menghadapi Korea Selatan U-23 di babak perempatfinal.