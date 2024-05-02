Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Kalahkan Irak U-23 dan Lolos Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Ambisi Besar Shin Tae-yong

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |07:25 WIB
5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Kalahkan Irak U-23 dan Lolos Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Ambisi Besar Shin Tae-yong
Shin Tae-yong berambisi besar membawa Timnas Indonesia U-23 berlaga di ajang Olimpiade Paris 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

LIMA alasan Timnas Indonesia U-23 bakal kalahkan Irak U-23 dan lolos Olimpiade Paris 2024 akan di bahas Okezone. Kemenangan atas Irak U-23 bisa membuat Skuad Garuda Muda mendapat tiket langsung untuk berlaga di ajang Olimpiade Paris 2024.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Irak U-23 di perebutan tempat ketiga ajang Piala Asia U-23 2024. Berikut lima alasan Timnas Indonesia U-23 bakal kalahkan Irak U-23.

5. Nilai Pasar Tim


Timnas Indonesia U-23 tercatat punya nilai pasar tim yang lebih tinggi dari Irak U-23. Itu berarti secara kualitas individu Skuad Garuda terbukti lebih baik dari tim lawan.

Faktor ini diharapkan bisa membuat Marselino Ferdinan dan rekan-rekan bisa bermain lebih percaya diri. Kemenangan mereka butuhkan demi tiket ke Olimpiade Paris 2024.

4. Kembalinya Rafael Struick


Timnas Indonesia U-23 bisa kembali memainkan Rafael Struick di lini serang tim. Kembalinya Struick dari hukuman akumulasi kartu jelas menjadi angin segar untuk skuad Garuda Muda.

Seperti diketahui, pemain ADO den Haag itu tengan tampil luar biasa bersama Timnas Indonesia U-23. Struick memborong dua gol saat Timnas Indonesia U-23 menghadapi Korea Selatan U-23 di babak perempatfinal.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/51/1642611/olahraga-bikin-spanyol-makin-kaya-maraton-sepak-bola-dan-efek-domino-wisata-pvd.webp
Olahraga Bikin Spanyol Makin Kaya: Maraton, Sepak Bola, dan Efek Domino Wisata
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/dean_james.jpg
Dean James Ungkap Rahasia di Balik Gol Ajaib ke Gawang Feyenoord
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement