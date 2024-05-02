Penyebab Timnas Indonesia U-23 Wajib Hindari Guinea U-23 dan Menang atas Irak U-23 di Perebutan Tiket Olimpiade Paris 2024

Timnas Indonesia U-23 wajib menang atas Irak di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 malam ini. (Foto: PSSI)

PENYEBAB Timnas Indonesia U-23 wajib menghindari Timnas Guinea U-23 dan menang atas Irak U-23 di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 akan bersua Irak U-23 di perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024 pada Kamis, (2/5/2024) pukul 22.30 WIB.

Jika menang atas Irak U-23, Timnas Indonesia U-23 dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024 sebagai peringkat tiga Piala Asia U-23 2024. Sementara jika kalah, Timnas Indonesia U-23 akan menjalani laga playoff kontra wakil Afrika, Guinea U-23, untuk memperebutkan satu tiket tersisa Olimpiade Paris 2024.

(Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. (Foto: PSSI)

Laga playoff kabarnya akan dilangsungkan di Kyoto, Jepang pada Kamis 9 Mei 2024. Jika dihadapkan dengan Guinea U-23, Timnas Indonesia U-23 wajib waspada.

Sebab, tim peringkat empat Piala Afrika U-23 2023 itu bukanlah tim sembarangan. Seperti Timnas Indonesia, banyak personel Guinea U-23 yang mentas di tim senior.

Berkat bantuan pemain-pemain U-23 itu, Guinea berhasil lolos ke Perempatfinal Piala Afrika 2023! Dalam perjalanannya, Guinea sempat menahan Kamerun dan menumbangkan Gambia hingga Equatorial Guinea.

Sejumlah personel Timnas Guinea U-23 juga tercatat mentas di sejumlah klub Eropa. Sebut saja Cheick Conde (FC Zurich), Aguibou Camara (Atromitos), Seydouba Cissé (Leganes), Ilaix Moriba (RB Leipzig), Ibrahim Diakité (Stade Reims) dan Lassana Diakhaby (Valenciennes).