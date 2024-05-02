Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Timnas Indonesia U-23 Wajib Hindari Guinea U-23 dan Menang atas Irak U-23 di Perebutan Tiket Olimpiade Paris 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |06:52 WIB
Penyebab Timnas Indonesia U-23 Wajib Hindari Guinea U-23 dan Menang atas Irak U-23 di Perebutan Tiket Olimpiade Paris 2024
Timnas Indonesia U-23 wajib menang atas Irak di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYEBAB Timnas Indonesia U-23 wajib menghindari Timnas Guinea U-23 dan menang atas Irak U-23 di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 akan bersua Irak U-23 di perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024 pada Kamis, (2/5/2024) pukul 22.30 WIB.

Jika menang atas Irak U-23, Timnas Indonesia U-23 dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024 sebagai peringkat tiga Piala Asia U-23 2024. Sementara jika kalah, Timnas Indonesia U-23 akan menjalani laga playoff kontra wakil Afrika, Guinea U-23, untuk memperebutkan satu tiket tersisa Olimpiade Paris 2024.

Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. (Foto: PSSI)

Laga playoff kabarnya akan dilangsungkan di Kyoto, Jepang pada Kamis 9 Mei 2024. Jika dihadapkan dengan Guinea U-23, Timnas Indonesia U-23 wajib waspada.

Sebab, tim peringkat empat Piala Afrika U-23 2023 itu bukanlah tim sembarangan. Seperti Timnas Indonesia, banyak personel Guinea U-23 yang mentas di tim senior.

Berkat bantuan pemain-pemain U-23 itu, Guinea berhasil lolos ke Perempatfinal Piala Afrika 2023! Dalam perjalanannya, Guinea sempat menahan Kamerun dan menumbangkan Gambia hingga Equatorial Guinea.

Sejumlah personel Timnas Guinea U-23 juga tercatat mentas di sejumlah klub Eropa. Sebut saja Cheick Conde (FC Zurich), Aguibou Camara (Atromitos), Seydouba Cissé (Leganes), Ilaix Moriba (RB Leipzig), Ibrahim Diakité (Stade Reims) dan Lassana Diakhaby (Valenciennes).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182708/mauro_zijlstra_segera_tiba_di_jakarta_untuk_membela_timnas_indonesia_u_23-YHF6_large.jpg
Ivar Jenner Sudah Tiba Jelang Bela Timnas Indonesia U-23, Dion Markx dan Mauro Zijlstra Datang Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182658/penyebab_pertandingan_timnas_indonesia_di_fifa_matchday_november_2025_tidak_dihitung_ranking_fifa_menarik_untuk_diulas-k3pI_large.jpg
Penyebab Pertandingan Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2025 Tidak Dihitung Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182624/ivar_jenner_siap_turun_di_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_mali_u_23_ivarjnr-mJfK_large.jpg
Ivar Jenner Resmi Tiba di Jakarta, Siap Turun di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Mali U-23 Jelang SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182599/rafael_struick_masuk_skuad_timnas_indonesia_u_23_untuk_lawan_mali_u_23_rafaelstruick-wMbm_large.jpg
5 Striker Timnas Indonesia U-23 yang Dipanggil Indra Sjafri Jelang Lawan Mali U-23, Nomor 1 Belum Main di Laga Resmi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642773/skenario-sulit-timnas-indonesia-lolos-ke-babak-32-besar-piala-dunia-u17-2025-lmf.webp
Skenario Sulit Timnas Indonesia Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/gelandang_como_1907_nico_paz_foto_como_1907.jpg
Profil dan Biodata Nico Paz, Gelandang Como 1907 Punya Masa Depan Cerah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement