HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Perebutan Posisi 3 Piala Asia U-23 2024: Siapa Penggganti Rizky Ridho?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |06:50 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Perebutan Posisi 3 Piala Asia U-23 2024: Siapa Penggganti Rizky Ridho?
Para pemain Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U-23 2024 menarik diulas. Siapakan pemain yang akan jadi pengganti Rizky Ridho?

Ya, duel seru akan tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Abdullah bin Khalifah Stadium, Doha, Qatar, pada hari ini, Kamis (2/5/2024) pukul 22.30 WIB. Kemenangan jadi penting diraih skuad Garuda Muda dalam laga ini demi memastikan lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024.

Rizky Ridho

Pasalnya diketahui, hanya juara 1, 2, dan 3 Piala Asia U-23 2024 yang lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Sementara tim yang menempati posisi keempat, mereka masih berpeluang mentas di Olimpiade, tetapi harus melakoni laga playoff dulu melawan wakil Afrika, yakni Guinea.

Tak ayal, Timnas Indonesia U-23 dipastikan bakal tampil habis-habisan melawan Irak U-23 malam hari nanti. Sayangnya, dalam laga itu, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, tak bisa memainkan bek sekaligus kapten andalannya, yakni Rizky Ridho.

Penyebab Rizky Ridho harus absen karena mendapat kartu merah saat Garuda Muda melawan Uzbekistan U-23 di laga semifinal. Kala itu, wasit mengusir Rizky Ridho pada pada menit ke-84 usai dituding melakukan pelanggaran kepada pemain Uzbekistan U-23 dengan kakinya.

Tanpa Rizky Ridho, lalu bagaimana perkiraan susunan pemain yang akan diturunkan Shin Tae-yong? Berikut menilik bersama prediksi line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U-23 2024.

Di bawah mistar gawang, Shin Tae-yong diyakini masih akan mengandalkan Ernando Ari. Sebab, dia terus bekerja ciamik sejauh ini di pentas Piala Asia U-23 2024.

Kemudian, di lini belakang, Muhammad Ferrari dan Justin Hubner diyakini masih akan dimainkan Shin Tae-yong. Kemudian, ada Komang Teguh yang diyakini akan menggantikan peran Rizky Ridho.

Lalu, ada Fajar Fathurrahman dan Pratama Arhan yang akan bekerja di sebagai bek sayap. Mereka akan bekerja sama dengan Ivar Jenner dan Nathan Tjoe-A-On yang juga diprediksi masih diandalkan Shin Tae-yong.

