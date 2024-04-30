Momen Tak Respek Kapten Timnas Uzbekistan U-23 yang Emosian saat Coba Dibantu Berdiri Pemain Timnas Indonesia U-23

MOMEN tak respek kapten Timnas Uzbekistan U-23 yang emosian saat coba dibantu berdiri pemain Timnas Indonesia U-23. Pemain itu adalah Jasurbek Jaloliddinov.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 gagal menembus final Piala Asia U-23 2024 setelah ditumbangkan Timnas Uzbekistan U-23. Bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin 29 April 2024 malam WIB, skuad Garuda Muda dikalahkan pasukan skuad muda Srigala Putih dengan skor 2-0.

Gol Uzbekistan U-23 dicetak oleh Khusayin Norchaev. Kemudian, ada gol bunuh diri yang dicetak oleh Pratama Arhan di babak kedua.

Selain hasil pertandingan yang di luar dugaan, ada banyak momen yang menyita perhatian. Salah satunya adalah pelanggaran yang dilakukan kapten Timnas Indonesia U-23, Rizky Ridho, yang berakibat kartu merah.

Pada momen itu, Rizky Ridho terlibat duel dengan kapten Timnas Uzbekistan U-23, Jasurbek Jaloliddinov. Dalam situasi 50-50, Ridho yang berhasil menyapu bola tanpa sengaja mendaratkan kakinya pada area vital Jaloliddinov.

Seketika itu, Jasurbek Jaloliddinov langsung terkapar dan merasakan kesakitan. Di sisi lain, wasit yang telah mengecek VAR menjatuhkan hukuman kartu merah kepada Rizky Ridho secara langsung.

Hal ini membuat geram netizen karena wasit dinilai terlalu berlebihan. Pasalnya, Ridho dirasa lebih layak untuk mendapat kartu kuning dibanding dengan kartu merah. Alhasil, Timnas Indonesia U-23 harus bermain dengan 10 pemain.