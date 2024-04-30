Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Tak Respek Kapten Timnas Uzbekistan U-23 yang Emosian saat Coba Dibantu Berdiri Pemain Timnas Indonesia U-23

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |18:39 WIB
Momen Tak Respek Kapten Timnas Uzbekistan U-23 yang Emosian saat Coba Dibantu Berdiri Pemain Timnas Indonesia U-23
Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

MOMEN tak respek kapten Timnas Uzbekistan U-23 yang emosian saat coba dibantu berdiri pemain Timnas Indonesia U-23. Pemain itu adalah Jasurbek Jaloliddinov.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 gagal menembus final Piala Asia U-23 2024 setelah ditumbangkan Timnas Uzbekistan U-23. Bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin 29 April 2024 malam WIB, skuad Garuda Muda dikalahkan pasukan skuad muda Srigala Putih dengan skor 2-0.

Timnas Indonesia U-23

Gol Uzbekistan U-23 dicetak oleh Khusayin Norchaev. Kemudian, ada gol bunuh diri yang dicetak oleh Pratama Arhan di babak kedua.

Selain hasil pertandingan yang di luar dugaan, ada banyak momen yang menyita perhatian. Salah satunya adalah pelanggaran yang dilakukan kapten Timnas Indonesia U-23, Rizky Ridho, yang berakibat kartu merah.

Pada momen itu, Rizky Ridho terlibat duel dengan kapten Timnas Uzbekistan U-23, Jasurbek Jaloliddinov. Dalam situasi 50-50, Ridho yang berhasil menyapu bola tanpa sengaja mendaratkan kakinya pada area vital Jaloliddinov.

Seketika itu, Jasurbek Jaloliddinov langsung terkapar dan merasakan kesakitan. Di sisi lain, wasit yang telah mengecek VAR menjatuhkan hukuman kartu merah kepada Rizky Ridho secara langsung.

Hal ini membuat geram netizen karena wasit dinilai terlalu berlebihan. Pasalnya, Ridho dirasa lebih layak untuk mendapat kartu kuning dibanding dengan kartu merah. Alhasil, Timnas Indonesia U-23 harus bermain dengan 10 pemain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/08/50/1641803/wba-perintahkan-duel-moses-itauma-vs-kubrat-pulev-batal-murat-gassiev-jadi-penantang-gelar-aay.jpg
WBA Perintahkan Duel Moses Itauma vs Kubrat Pulev Batal: Murat Gassiev Jadi Penantang Gelar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Cetak Sejarah! Pemain Indonesia Pertama Cetak Gol di Bundesliga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement