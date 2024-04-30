Resmi Jadi WNI Hari Ini dan Siap Perkuat Timnas Indonesia, Maarten Paes: Menyala Abangku!

KIPER FC Dallas, Maarten Paes, resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah mengambil sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa (30/4/2024) pagi WIB. Setelah Resmi menjadi WNI, Maarten Paes diwawancara perwakilan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Ia ditanya siapa yang paling berjasa dalam kariernya? Secara tegas, kiper 25 tahun ini menyebut keluarganya yang paling berperan dalam peningkatan karier sepakbolanya.

“Saya pikir keluarga saya, jelas bagian yang paling besar. Pacar saya juga termasuk, yang mana kami sudah bersama-sama selama tiga tahun. Ia selalu mendukung karier saya,” kata Maarten Paes, mengutip dari akun TikTok @kanwilkemenkumhamdki.

Dalam wawancara yang sama, Maarten Paes mengaku sudah mengetahui beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Sebut saja Terima kasih, sama-sama dan selamat pagi.

Tak sampai di situ, eks kiper Timnas Belanda U-21 ini juga sudah mencoba menghafalkan Pancasila. Bahkan ia mencoba menyebut sila keempat, meski susunan kalimatnya masih salah.

Terakhir dalam wawancara yang sama, Maarten Paes mengeluarkan kalimat yang sedang ngetren di Indonesia, yakni “menyala abangku!” Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Maarten Paes sudah dapat memperkuat Timnas Indonesia?