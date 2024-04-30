Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi Jadi WNI Hari Ini dan Siap Perkuat Timnas Indonesia, Maarten Paes: Menyala Abangku!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |17:11 WIB
Resmi Jadi WNI Hari Ini dan Siap Perkuat Timnas Indonesia, Maarten Paes: Menyala Abangku!
Maarten Paes siap jadi andalan Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)
A
A
A

KIPER FC Dallas, Maarten Paes, resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah mengambil sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa (30/4/2024) pagi WIB. Setelah Resmi menjadi WNI, Maarten Paes diwawancara perwakilan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Ia ditanya siapa yang paling berjasa dalam kariernya? Secara tegas, kiper 25 tahun ini menyebut keluarganya yang paling berperan dalam peningkatan karier sepakbolanya.

Maarten Paes resmi jadi WNI. (Foto: Kemenkumham)

“Saya pikir keluarga saya, jelas bagian yang paling besar. Pacar saya juga termasuk, yang mana kami sudah bersama-sama selama tiga tahun. Ia selalu mendukung karier saya,” kata Maarten Paes, mengutip dari akun TikTok @kanwilkemenkumhamdki.

Dalam wawancara yang sama, Maarten Paes mengaku sudah mengetahui beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Sebut saja Terima kasih, sama-sama dan selamat pagi.

Tak sampai di situ, eks kiper Timnas Belanda U-21 ini juga sudah mencoba menghafalkan Pancasila. Bahkan ia mencoba menyebut sila keempat, meski susunan kalimatnya masih salah.

Terakhir dalam wawancara yang sama, Maarten Paes mengeluarkan kalimat yang sedang ngetren di Indonesia, yakni “menyala abangku!” Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Maarten Paes sudah dapat memperkuat Timnas Indonesia?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181892/timur_kapadze-LgK9_large.jpg
Breaking News: Timur Kapadze Siap Latih Timnas Indonesia, Tinggal Tunggu Pergerakan dari PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181883/erick_thohir-f1V0_large.jpg
Erick Thohir Umumkan Target Baru Timnas Indonesia: Harus Lolos Piala Dunia 2030
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/11/1642047/serangan-tanpa-henti-cosmo-jne-lumat-raybit-fc-81-bfg.jpg
Serangan Tanpa Henti! Cosmo JNE Lumat Raybit FC 8-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/festival_senengminton.jpg
Festival SenengMinton Purwokerto 2025: 480 Siswa SD Cinta Bulu Tangkis, Calon Bintang Masa Depan Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement