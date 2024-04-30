Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sah! Maarten Paes Jadi WNI, Kekuatan Kiper Timnas Indonesia Bertambah

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |14:14 WIB
Sah! Maarten Paes Jadi WNI, Kekuatan Kiper Timnas Indonesia Bertambah
Maarten Paes resmi jadi WNI, siap bela Timnas Indonesia. (Foto: Laman Kemenkumham)
A
A
A

MAARTEN Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) usai menjalani sumpah. Dengan begitu, kekuatan kiper Timnas Indonesia dipastikan bertambah saat ini.

Dalam laman resmi Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta, Maarten Paes telah resmi menjadi WNI. Kiper miliki FC Dallas itu mengambil sumpah dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, R Andika Dwi Prasetya.

Maarten Paes

Maarten Paes terlihat mengenakan jas dan peci berwarna hitam serta dasi merah saat melakukan sumpah WNI. R Andika Dwi Prasetya pun berharap Maarten Paes bisa memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia.

"Saya berharap saudara memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara," kata R Andika Dwi Prasetya.

Pengambilan sumpah Maarten Paes membuat semua pihak terkejut. Sebab, PSSI tak memberi pernyataan resmi mengenai jadwal pengambilan sumpah kiper keturunan Indonesia-Belanda tersebut.

Kendati demikian, kehadiran Maarten Paes dipastikan menambah kekuatan Timnas Indonesia. Selain itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kini menjadi memiliki pilihan di posisi penjaga gawang karena kerap mengandalkan Ernando Ari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181892/timur_kapadze-LgK9_large.jpg
Breaking News: Timur Kapadze Siap Latih Timnas Indonesia, Tinggal Tunggu Pergerakan dari PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181883/erick_thohir-f1V0_large.jpg
Erick Thohir Umumkan Target Baru Timnas Indonesia: Harus Lolos Piala Dunia 2030
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/51/1642081/daftar-lengkap-pemain-voli-putra-indonesia-proyeksi-sea-games-thailand-2025-lri.webp
Daftar Lengkap Pemain Voli Putra Indonesia Proyeksi SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/persis_solo_vs_psim_yogyakarta_berakhir_imbang_2_2.jpg
Hasil Persis Solo vs PSIM Yogyakarta di Super League: Gol Cleyton di Injury Time Selamatkan Tuan Rumah dari Kekalahan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement