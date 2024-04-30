Sah! Maarten Paes Jadi WNI, Kekuatan Kiper Timnas Indonesia Bertambah

Maarten Paes resmi jadi WNI, siap bela Timnas Indonesia. (Foto: Laman Kemenkumham)

MAARTEN Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) usai menjalani sumpah. Dengan begitu, kekuatan kiper Timnas Indonesia dipastikan bertambah saat ini.

Dalam laman resmi Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta, Maarten Paes telah resmi menjadi WNI. Kiper miliki FC Dallas itu mengambil sumpah dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, R Andika Dwi Prasetya.

Maarten Paes terlihat mengenakan jas dan peci berwarna hitam serta dasi merah saat melakukan sumpah WNI. R Andika Dwi Prasetya pun berharap Maarten Paes bisa memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia.

"Saya berharap saudara memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara," kata R Andika Dwi Prasetya.

Pengambilan sumpah Maarten Paes membuat semua pihak terkejut. Sebab, PSSI tak memberi pernyataan resmi mengenai jadwal pengambilan sumpah kiper keturunan Indonesia-Belanda tersebut.

Kendati demikian, kehadiran Maarten Paes dipastikan menambah kekuatan Timnas Indonesia. Selain itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kini menjadi memiliki pilihan di posisi penjaga gawang karena kerap mengandalkan Ernando Ari.