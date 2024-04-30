Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Setelah Maarten Paes Resmi Jadi WNI: Ketambahan 2 Pemain Baru?

Maarten Paes resmi jadi WNI dan siap turun di laga Timnas Indonesia vs Irak. (Foto: REUTERS)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Irak di matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah Maarten Paes resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) akan diulas Okezone. Operasi senyap dilakukan PSSI.

Di luar dugaan pada Selasa (29/4/2024) pagi WIB, kiper FC Dallas Maarten Paes mengambil sumpah WNI. Sejatinya, proses naturalisasi Maarten Paes sudah rampung pada pertengahan Maret 2024, berbarengan dengan Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen.

(Maarten Paes resmi jadi WNI. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Namun, karena Jadwal FC Dallas yang padat, Maarten Paes baru bisa mengambil sumpah WNI hari ini. Terlepas dari proses perpindahan asosiasinya yang masih berjalan di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), Maarten Paes diprediksi dapat ambil bagian saat Timnas Indonesia melakoni pertandingan pada FIFA Matchday Juni 2024.

Sesuai Jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024) di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu kemenangan dari dua laga di atas sudah cukup meloloskan Timnas Indonesia ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Berhubung membutuhkan kemenangan, skuad Garuda wajib mendapatkan tambahan Pemain berkualitas. Selain Maarten Paes, fullback kiri NEC Nijmegen Calvin Verdonk disebut-sebut juga dapat ambil bagian di bulan Juni 2024.

Kakak dari Calvin Verdonk, Darryl Verdonk, mengunggah foto sedang berada di Jakarta pada Senin, 29 April 2024 malam WIB. Disinyalir, Darril Verdonk sedang menemani Calvin Verdonk yang segera menjalani proses naturalisasi di Tanah Air. Lantas, formasi apa yang digunakan Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat menghadapi Irak?