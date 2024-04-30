Timnas Indonesia U-23 Wajib Waspada, Pelatih Irak U-23 Tegaskan Ambisi Besar di Piala Asia U-23 2024: Kami Datang ke Sini untuk Olimpiade!

TIMNAS Indonesia U-23 wajib waspada dalam menghadapi Timnas Irak U-23 di perebutan tempat 3 Piala Asia U-23 2024. Sebab, pelatih Timnas Irak U-23, Radhi Shenaishil, menegaskan punya ambisi besar dalam laga mengahadapi Timnas Indonesia U-23 lantaran bertekad kuat meraih tiket Olimpiade Paris 2024.

Ya, Irak U-23 harus menelan kekalahan dari Jepang U-23 dengan skor 0-2 di babak semifinal Piala Asia U-23 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, Selasa (30/4/2024) dini hari WIB.

Skuad muda Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- mampu mendominasi jalannya pertandingan dan membuat Irak U-23 mengalami kesulitan. Mao Hosoya (28') dan Ryotaro Araki (42') menjadi pencetak gol kemenangan Jepang.

Usai kalah dari Jepang U-23, Radhi Shenaishil mengatakan bahwa target Irak U-23 dari awal adalah mendapat satu tempat ke Olimpiade, bukan menembus babak final Piala Asia U-23 2024. Ia pun ingin timnya melupakan kekalahan dari Jepang U-23 karena masih ada kesempatan terakhir untuk tampil di Paris.

"Kami datang ke sini untuk pergi ke Olimpiade, kami tidak pernah mengatakan bahwa kami akan berada di final,” kata Radhi Shenaishil. dikutip dari laman resmi AFC, Selasa (30/4/2024).

“Kami senang dengan posisi kami sekarang dan kami masih memiliki kesempatan untuk melupakan pertandingan ini dan melaju ke Olimpiade," lanjutnya.