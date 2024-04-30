Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Egy Maulana Vikri Kirim Pesan Semangat untuk Timnas Indonesia U-23: Masih Ada Harapan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |13:37 WIB
Egy Maulana Vikri Kirim Pesan Semangat untuk Timnas Indonesia U-23: Masih Ada Harapan!
Pemain Timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Egy Maulana Vikri ikut jengkel melihat Timnas Indonesia U-23 gagal ke final Piala Asia U-23 2024. Namun, ia memilih untuk tetap memberikan semangat kepada rekan setimnya yang sedang berjuang di Qatar tersebut.

Lagipula harapan Timnas Indonesia U-23 untuk merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar. Karena itu, Egy memberikan semangat kepada Garuda Muda untuk memenangkan perebutan peringkat ketiga demi bermain di Olimpiade.

Ya, Timnas Indonesia U-23 baru saja dikalahkan Uzbekistan U-23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Senin 29 April 2024 malam WIB. Dua gol kemenangan untuk Serigala Putih -julukan Uzbekistan U-23- dicatatkan oleh Khusayin Norchaev (68’), dan gol bunuh diri Pratama Arhan (86’).

Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U-23 belum bisa memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mereka harus berjuang memperebutkan peringkat ketiga jika ingin otomatis mendapatkan tiket ke Paris.

Egy Maulana Vikri

Andai gagal, Garuda Muda juga masih mempunyai kesempatan untuk lolos ke Olimpiade lewat babak play-off. Diketahui, tim peringkat keempat Piala Asia U-23 2024 akan diadu dengan wakil regional Afrika, Guinea U-23 untuk berebut satu tempat tersisa ke Olimpiade Paris 2024.

Sebab itu, Egy meyakini peluang Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar. Pemain Dewa United itu menegaskan, Garuda Muda harus angkat kepala usai kekalahan dari Uzbekistan U-23.

Halaman:
1 2
      
