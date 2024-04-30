Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Netizen Geram Usai Peringati Ramadhan Sananta soal Offside Sebelum Laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23: Sudah Kubilang, Jangkriklah!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |13:04 WIB
Momen Netizen Geram Usai Peringati Ramadhan Sananta soal Offside Sebelum Laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23: Sudah Kubilang, Jangkriklah!
Ramadhan Sananta kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

MOMEN kocak netizen yang geram dengan aksi Ramadhan Sananta di laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 pada semifinal Piala Asia U-23 2024 mencuri perhatian. Pasalnya, netizen dengan akun bernama @muhammadfauziakbarlubis1998 ini ternyata sudah memberi peringatan kepada Ramadhan Sananta sebelum laga semifinal semalam untuk berhati-hati agar tak terjebak offside.

Sebagaimana diketahui, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memainkan Ramadhan Sananta sejak awal laga untuk pertama kalinya di pentas Piala Asia U-23 2024 semalam. Keputusan ini diambil lantaran striker andalan Shin Tae-yong, Rafael Struick, harus absen saat melawan Uzbekistan U-23 karena mendapat akumulasi kartu kuning.

Ramadhan Sananta

Penampilan Ramadhan Sananta pun jadi sorotan dalam laga itu. Utamanya terjadi kala Sananta terjebak offside hingga berbuntut gol Muhammad Ferarri dianulir wasit.

Momen itu tepatnya terjadi di babak kedua pada menit ke-61. Kala itu, Muhammad Ferarri berhasil menyarangkan bola ke gawang Uzbekistan U-23. Gol berawal dari umpan silang Pratama Arhan dari sisi kanan gawang, bola kemudian disundul Ramadhan Sananta usai berduel dengan kiper Uzbekistan U-23.

Bola muntah lalu disambar Sananta yang disambut Ferarri di sampingnya. Ferarri pun menendang bola hingga berbuah gol.

Tetapi, gol itu kemudian dianulir wasit usai mengecek video assistant referee (VAR). Ramadhan Sananta pun dinyatakan offside saat menyambut bola crossing.

Insiden ini langsung ramai disorot. Apalagi, usai gol itu dianulir, fokus para pemain Timnas Indonesia U-23 tampak buyar hingga berujung gawang Ernando Ari kebobolan. Timnas Indonesia U-23 pun akhirnya tumbang dari Uzbekistan U-23 dengan skor 0-2.

Ternyata, kejadian yang dilakukan Ramadhan Sananta ini sendiri sudah jadi sorotan netizen sebelum laga semifinal Piala Asia U-23 2024 digelar. Usai laga, komentar akun @muhammadfauziakbarlubis1998 ramai disorot karena ternyata sudah mengingatkan Sananta untuk hati-hati saat bermain melawan Uzbekistan U-23 lantaran sering terjebak dalam posisi offside.

“Assalamualaikum bang Sananta, bang sebagai penonton saya mau ingat bang kalau abang nanti main tolong posisinya dijaga agar tidak offside bang, karena aku perhatikan dari dulu abang sering offside, abang jago jadi striker tapi kekurangannya cuma satu yaitu sering offside. Dan juga aku mau mendoakan semoga nanti malam lancar dan kita bisa menang ya bang, aamin SAHHALALLAHU LAKUM,” tulis akun @muhammadfauziakbarlubis1998 sebelum laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/51/1642081/daftar-lengkap-pemain-voli-putra-indonesia-proyeksi-sea-games-thailand-2025-lri.webp
Daftar Lengkap Pemain Voli Putra Indonesia Proyeksi SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/chelsea.jpg
Hasil Lengkap dan Klasemen Liga Inggris: Chelsea Pesta Gol, Arsenal Ditahan Sunderland
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement