Momen Netizen Geram Usai Peringati Ramadhan Sananta soal Offside Sebelum Laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23: Sudah Kubilang, Jangkriklah!

MOMEN kocak netizen yang geram dengan aksi Ramadhan Sananta di laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 pada semifinal Piala Asia U-23 2024 mencuri perhatian. Pasalnya, netizen dengan akun bernama @muhammadfauziakbarlubis1998 ini ternyata sudah memberi peringatan kepada Ramadhan Sananta sebelum laga semifinal semalam untuk berhati-hati agar tak terjebak offside.

Sebagaimana diketahui, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memainkan Ramadhan Sananta sejak awal laga untuk pertama kalinya di pentas Piala Asia U-23 2024 semalam. Keputusan ini diambil lantaran striker andalan Shin Tae-yong, Rafael Struick, harus absen saat melawan Uzbekistan U-23 karena mendapat akumulasi kartu kuning.

Penampilan Ramadhan Sananta pun jadi sorotan dalam laga itu. Utamanya terjadi kala Sananta terjebak offside hingga berbuntut gol Muhammad Ferarri dianulir wasit.

Momen itu tepatnya terjadi di babak kedua pada menit ke-61. Kala itu, Muhammad Ferarri berhasil menyarangkan bola ke gawang Uzbekistan U-23. Gol berawal dari umpan silang Pratama Arhan dari sisi kanan gawang, bola kemudian disundul Ramadhan Sananta usai berduel dengan kiper Uzbekistan U-23.

Bola muntah lalu disambar Sananta yang disambut Ferarri di sampingnya. Ferarri pun menendang bola hingga berbuah gol.

Tetapi, gol itu kemudian dianulir wasit usai mengecek video assistant referee (VAR). Ramadhan Sananta pun dinyatakan offside saat menyambut bola crossing.

Insiden ini langsung ramai disorot. Apalagi, usai gol itu dianulir, fokus para pemain Timnas Indonesia U-23 tampak buyar hingga berujung gawang Ernando Ari kebobolan. Timnas Indonesia U-23 pun akhirnya tumbang dari Uzbekistan U-23 dengan skor 0-2.

Ternyata, kejadian yang dilakukan Ramadhan Sananta ini sendiri sudah jadi sorotan netizen sebelum laga semifinal Piala Asia U-23 2024 digelar. Usai laga, komentar akun @muhammadfauziakbarlubis1998 ramai disorot karena ternyata sudah mengingatkan Sananta untuk hati-hati saat bermain melawan Uzbekistan U-23 lantaran sering terjebak dalam posisi offside.

“Assalamualaikum bang Sananta, bang sebagai penonton saya mau ingat bang kalau abang nanti main tolong posisinya dijaga agar tidak offside bang, karena aku perhatikan dari dulu abang sering offside, abang jago jadi striker tapi kekurangannya cuma satu yaitu sering offside. Dan juga aku mau mendoakan semoga nanti malam lancar dan kita bisa menang ya bang, aamin SAHHALALLAHU LAKUM,” tulis akun @muhammadfauziakbarlubis1998 sebelum laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23.