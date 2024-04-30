Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Netizen Geram Timnas Indonesia U-23 Dicurangi saat Kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23, Jimmy Napitupulu: Keputusan Wasit Tepat

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |12:26 WIB
Netizen Geram Timnas Indonesia U-23 Dicurangi saat Kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23, Jimmy Napitupulu: Keputusan Wasit Tepat
Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)
A
A
A

PENCINTA sepakbola Tanah Air saat ini tengah geram dengan wasit lapangan asal China, Shen Yinhao dan wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Pu-udom karena dianggap telah merugikan Timnas Indonesia U-23 yang kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23. Namun, menurut wasit ternama Indonesia, Jimmy Napitupulu, keputusan Shen Yinhao sudah tepat.

Ada banyak kontroversi yang terjadi di laga semifinal Piala Asia U-23 2024 antara Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 pada Senin 29 April 2024 malam WIB. Dimulai dari gol Muhammad Ferarri yang dianulir pada menit 61 hingga kartu merahnya Rizky Ridho di menit ke-84.

Untuk gol Ferarri yang dianulir, wasit menilai dalam prosesnya Ramadhan Sananta sudah berada di posisi offside. Menurut Jimmy, posisi kaki Sananta sudah berada di posisi offside sehingga betul gol Ferarri tidak sah.

“Kalau kita lihat, semua keputusan wasit itu betul. Kalau masalah gol yang dianulir itu memang betul. Pemain kita saat bola dimainkan dia (Sananta) sudah berada di posisi offside. Hanya satu posisi offside yang bisa di on field review. Hanya offside interfering with opponent,” ungkap Jimmy Napitupulu, dikutip dari TvOne, Selasa (30/4/2024).

“Offside itu ada tiga, yang pertama interfering with play. Kalau interfering with play dengan gaining advantage itu tidak perlu on field review, itu hanya perlu VAR review saja. Faktual review dari ruang VAR,” tambahnya.

VAR putuskan Rizky Ridho terkena kartu merah di laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23

“Tetapi kalau interfering with opponent, ini harus on field review. Tadi pemain kita itu offside-nya interfering with opponent. Interfering with opponent ada tiga, challenge for the ball, preventing lawan atau mencegah lawan memegang bola, kemudian yang terakhir adalah menggangu lawan pandangan pemain lawan atau kiper,” lanjut mantan wasit FIFA tersebut.

“Yang dilakukan Sananta tadi adalah offside with interfering with opponent. Sehingga wasit VAR merekomendasi wasit lapangan untuk on field review. Sehingga ketika on field rewiew wasit lapangan akan meminta sudut pandang yang bisa memutuskan bahwa pemain kita pada saat bola dimainkan pada posisi offside. Apa yang harus dilihat, poin kontaknya ada di mana, posisi mana bagian mana offside dan ternyata di kaki. Dan itu keputusan yang betul,” kata Jimmy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/49/1641805/motogp-qatar-airways-grand-prix-of-portugal-siap-panaskan-sirkuit-algarve-cek-jadwal-lengkapnya-di-vision-iqn.webp
MotoGP: Qatar Airways Grand Prix of Portugal Siap Panaskan Sirkuit Algarve! Cek Jadwal Lengkapnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/03/09/melissa_satta.jpg
Model Cantik Ini Dicap Bikin Sial! Jadi Penyebab Cedera Petenis Italia karena Terlalu Banyak Berhubungan Intim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement