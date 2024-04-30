Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia U-23 yang Tumbang dari Uzbekistan U-23: Aslinya Keluar!

Media Vietnam sindir Timnas Indonesia U-23 yang kalah dari Uzbekistan U-23. (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, Bongda, menyindir Timnas Indonesia U-23 yang tumbang 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Bongda mengatakan, Timnas Indonesia U-23 mengeluarkan wujud aslinya sebagai tim yang kesulitan mencetak peluang.

Timnas Indonesia u-23 sempat Tampil trengginas ketika menghajar Australia U-23 (1-0), Yordania U-23 (4-1) dan Korea Selatan U-23 (11-10 via adu penalti). Namun, permainan ciamik di laga-laga sebelumnya tidak terlihat saat bersua Timnas Uzbekistan U-23.

(Rizky Ridho terkena kartu merah di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23. (Foto: PSSI)

Ivar Jenner dan Nathan Tjoe-A-On yang bertugas sebagai gelandang, dibuat mati kutu oleh Ppemain-pemain lawan. Begitu juga dengan Witan Sulaeman dan Marselino Ferdinan yang dikunci habis-habisan Pemain belakang Timnas Uzbekistan U-23.

Di laga semalam, kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol. Sementara pada babak kedua, Uzbekistan U-23 memastikan satu tempat ke final Piala Asia U-23 2024 melalui Khusayin Norchaev (68') dan gol bunuh diri Pratama Arhan (86').

Kekalahan dari Uzbekistan U-23 membuat Timnas Indonesia U-23 mendapatkan sindiran keras dari media Vietnam. Bongda menyebut Timnas Indonesia U-23 akhirnya menunjukan wujud aslinya.

"Setelah perjalanan impresif di babak penyisihan grup dan khususnya perempatfinal saat mengalahkan Korea U-23. Tim Garuda akhirnya menunjukkan wujud aslinya," tulis Bongda dikutip Okezone pada Selasa (30/4/2024).