HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Emosi Lihat Wasit Shen Yinhao Rugikan Timnas Indonesia U-23, Raffi Ahmad hingga Baim Wong Kompak Teriak AFC Curang Lagi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |11:41 WIB
Emosi Lihat Wasit Shen Yinhao Rugikan Timnas Indonesia U-23, Raffi Ahmad hingga Baim Wong Kompak Teriak AFC Curang Lagi
Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)
A
A
A

JAKARTA - Para pencinta sepakbola Tanah Air dibuat geram dengan keputusan wasit asal China, Shen Yinhao karena sejumlah penilaiannya membuat Timnas Indonesia U-23 dirugikan. Gara-gara hal itu akhirnya Garuda Muda kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024.

Melihat hasil itu, netizen pun ramai menyalahkan keputusan wasit Shen Yinhao serta wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Pu-udom. Termasuk di antaranya kecaman datang dari kalangan selebriti seperti Raffi Ahmad hingga Baim Wong.

Ya, nama wasit Sivakorn Pu-udom Shen Yinhao menjadi trending topic di media sosial X pasca laga yang berakhir dengan kemenangan Uzbekistan dengan skor 2-0, Senin 29 April 2024. Sebab, kedua sosok tersebut dinilai membuat keputusan-keputusan yang kontroversial sepanjang pertandingan.

Presenter kondang, Darius Sinathrya yang dikenal sangat menggilai sepakbola pun sampai emosi melihat keputusan wasit di laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 tersebut. Darius merasa tak habis pikir dengan kepemimpinan wasit, terutama Sivakorn yang juga sempat turut andil dalam kekalahan Indonesia di laga pertama melawan tuan rumah, Qatar.

"Semua dihancurkan wasit VAR Thailand kampret yang memang tak mau Indonesia melebihi negaranya," tulis Darius dalam akun X, @Dsinathrya, Selasa (30/4/2024).

Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23

Darius menyoroti sejumlah keputusan kontroversi. Salah satunya saat menganulir gol Muhammad Ferarri lantaran Ramadhan Sananta dinilai telah offside. Dalam tayangan ulang, posisi kamera tampak tidak linier dan juga pengambilan gambar yang kurang akurat lantaran diambil saat bola telah ditendang oleh Pratama Arhan.

"Gimana mau analisa VAR yang bener klo sudut kamera aja diagonal, ada dua, satu offside, satu engga, dan posisi offiside saat bola sudah lepas dari kaki Arhan," ujar Darius.

Kondisi tersebut seakan 'merampok' keunggulan timnas yang telah berjuang sekuat tenaga dalam menahan gempuran timnas Uzbekistan sejak sepak mula. Warganet semakin geram saat Rizky Ridho diganjar kartu merah, meski dalam tayangan ulang tampak telah memenangkan perebutan bola terlebih dahulu.

