Shin Tae-yong Sesali Banyak Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Gugup saat Takluk dari Uzbekistan U-23

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong menyesali sejumlah pemainnya yang merasa gugup saat tampil melawan Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Sebab gara-gara perasaan gugup itu, permainan Timnas Indonesia U-23 gagal berkembang hingga akhirnya takluk 0-2.

Ya, Timnas Indonesia U-23 tumbang 0-2 dari Uzbekistan dalam semifinal yang penuh kontroversial di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Senin 29 April 2024 malam WIB. Gol Khusayin Norchaev pada menit 68 dan gol bunuh diri Pratama Arhan di menit 86 menjadi pembeda.

Tujuh menit sebelum gol pembuka tercipta, Timnas Indonesia U-23 sebenarnya mampu mencetak gol lebih dulu lewat Muhammad Ferarri. Sayangnya, gol tersebut dianulir oleh wasit lewat keputusan VAR karena Ramadhan Sananta berada dalam posisi offside saat mencoba menyambut umpan silang Pratama Arhan tepat sebelum gol terjadi.

Meski begitu, secara keseluruhan Skuad Garuda Muda memang tampil buruk. Mereka hanya mampu melepaskan empat tendangan sepanjang laga dan tak satupun tepat sasaran.

Sementara Uzbekistan membombardir pertahanan Indonesia dengan 28 sepakan di mana empat di antaranya membentur tiang gawang. Kartu Merah yang didapat Rizky Ridho pada menit 82 pun memperparah penderitaan Marselino Ferdinan dan kolega sebelum akhirnya kebobolan gol kedua empat menit kemudian.

Shin Tae-yong pun menilai anak buahnya sudah gugup sejak awal untuk menghadapi Uzbekistan yang merupakan finalis pada edisi 2022 lalu. Menurutnya, hal itu membuat permainan mereka menjadi kurang apik.

“Sebelum pertandingan para pemain sudah gugup, dan itu mungkin memberikan pengaruh terhadap performa kami, sehingga tidak bermain dengan baik. Kondisi ini tidak terlihat di pertandingan sebelumnya,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pascalaga, Selasa (30/4/2024).