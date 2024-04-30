Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Sesali Banyak Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Gugup saat Takluk dari Uzbekistan U-23

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |08:10 WIB
Shin Tae-yong Sesali Banyak Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Gugup saat Takluk dari Uzbekistan U-23
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong menyesali sejumlah pemainnya yang merasa gugup saat tampil melawan Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Sebab gara-gara perasaan gugup itu, permainan Timnas Indonesia U-23 gagal berkembang hingga akhirnya takluk 0-2.

Ya, Timnas Indonesia U-23 tumbang 0-2 dari Uzbekistan dalam semifinal yang penuh kontroversial di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Senin 29 April 2024 malam WIB. Gol Khusayin Norchaev pada menit 68 dan gol bunuh diri Pratama Arhan di menit 86 menjadi pembeda.

Tujuh menit sebelum gol pembuka tercipta, Timnas Indonesia U-23 sebenarnya mampu mencetak gol lebih dulu lewat Muhammad Ferarri. Sayangnya, gol tersebut dianulir oleh wasit lewat keputusan VAR karena Ramadhan Sananta berada dalam posisi offside saat mencoba menyambut umpan silang Pratama Arhan tepat sebelum gol terjadi.

Meski begitu, secara keseluruhan Skuad Garuda Muda memang tampil buruk. Mereka hanya mampu melepaskan empat tendangan sepanjang laga dan tak satupun tepat sasaran.

Sementara Uzbekistan membombardir pertahanan Indonesia dengan 28 sepakan di mana empat di antaranya membentur tiang gawang. Kartu Merah yang didapat Rizky Ridho pada menit 82 pun memperparah penderitaan Marselino Ferdinan dan kolega sebelum akhirnya kebobolan gol kedua empat menit kemudian.

Shin Tae-yong

Shin Tae-yong pun menilai anak buahnya sudah gugup sejak awal untuk menghadapi Uzbekistan yang merupakan finalis pada edisi 2022 lalu. Menurutnya, hal itu membuat permainan mereka menjadi kurang apik.

“Sebelum pertandingan para pemain sudah gugup, dan itu mungkin memberikan pengaruh terhadap performa kami, sehingga tidak bermain dengan baik. Kondisi ini tidak terlihat di pertandingan sebelumnya,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pascalaga, Selasa (30/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/11/1641939/pangsuma-fc-taklukkan-bintang-timur-surabaya-42-di-pekan-kelima-pro-futsal-league-pfl-20252026-seri-tangerang-bdm.webp
Pangsuma FC Taklukkan Bintang Timur Surabaya 4â2 di Pekan Kelima Pro Futsal League (PFL) 2025/2026 Seri Tangerang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/ac_milan.jpg
Hasil Lengkap dan Klasemen Liga Italia: AC Milan Ditahan Parma, Juventus Gagal Rajai Derby Turin
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement