Shin Tae-yong Ngamuk Timnas Indonesia U-23 Kalah dari Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024?

SHIN Tae-yong ngamuk Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024? Pelatih 53 tahun itu mengaku menyayangkan sedikit dari jalannya pertandingan.

Namun, ia tak mau mengatakan apa hal yang disayangkan yang dimaksud. Bukan tak mungkin, Shin Tae-yong ingin mengkriitik sejumlah keputusan yang dibuat wasit Shen Yinhao.

Dalam laga tersebut, Shen Yinhao membatalkan tendangan bebas yang didapat Timnas Indonesia U-23 tepat di depan kotak penalti Timnas Uzbekistan U-23. Tidak sampai di situ, wasit asal China ini juga menganulir gol yang dibuat Timnas Indonesia U-23 lewat Muhammad Ferarri di menit 61.

(Momen Ramadhan Sananta dinilai offside sebelum Muhammad Ferarri mencetak gol. (Foto: X/@FaktaSepakbola)

Gol dianulir karena Ramadhan Sananta diniliai sedikit terjebak offside sebelum Muhammad Ferarri membobol gawang lawan. Padahal, jika gol Pemain Persija Jakarta itu disahkan, kondisinya bisa berbeda dan Timnas Indonesia U-23 berpeluang memenangkan pertandingan.

“Pertama, saya mengapresiasi usaha luar biasa dari para Pemain Timnas Indonesia U-23. Saya menilai Uzbekistan U-23 bermain sangat baik,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pascalaga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23.

“Ada sesuatu yang saya nilai sedikit menyayangkan. Namun, saya tidak mau menyebutkannya di sini (konferensi pers),” lanjut Pelatih 53 tahun ini.