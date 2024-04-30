Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rafael Struick Jadi Sorotan Gara-Gara Terciduk Bawa sang Kekasih saat Saksikan Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |07:08 WIB
Rafael Struick Jadi Sorotan Gara-Gara Terciduk Bawa sang Kekasih saat Saksikan Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23
Pemain Timnas Indonesia U-23, Rafael Struick bersama sang kekasih, Noa van der Houven. (Foto: TikTok/rndomtimnas)
A
A
A

PENGGAWA Timnas Indonesia U-23, Rafael Struick jadi sorotan netizen gara-gara terciduk bawa sang kekasih, Noa van der Hoeven dalam semifinal Piala Asia U-23 2024 melawan Uzbekistan U-23. Banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang salah fokus dan mengira Noa sudah kembali ke Belanda.

Ya, tampaknya netizen sudah tahu Noa menemani Rafael Struick di Qatar selama Piala Asia U-23 2024 berlangsung. Biasanya, Noa menonton tak ditemani Rafael Struick lantaran pemain ADO Den Haag tersebut berada di lapangan.

Sejak Piala Asia U-23 2024 bergulir 15 April 2024, Rafael Struick selalu jadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong di lini depan Garuda Muda. Bahkan Rafael Struick menjadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Korea Selatan U-23, yang laga tersebut mengantarkan Garuda Muda lolos ke semifinal.

Sayangnya, kartu kuning yang diterima Rafael Struick saat Timnas Indonesia U-23 menang adu penalti dengan skor 11-10 atas Korea Selatan U-23 membuat sang pemain harus absen di laga semifinal Piala Asia U-23 2024. Alhasil, Ramadhan Sananta menggantikan posisi Rafael Struick pada laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23.

Rafael Struick

Karena alasan itulah, Rafael Struick dapat menemani kekasihnya, Noa di tribun penonton dalam laga semifinal Piala Asia U-23 2024 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 pada Selasa 29 April 2024 malam WIB. Menariknya, momen Rafael Struick dan Noa nonton bola bersama tersebut pun langsung menjadi sorotan.

“Seperti biasa ditemani support system,” bunyi akun tiktok @rndomtimnas yang mengupload video viral Rafael Struick bersama Noa, dikutip Selasa (30/4/2024).

Halaman:
1 2
      
