4 Klub yang Lolos ke Championship Series Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Persib Bandung!

4 klub yang lolos ke Championship Series Liga 1 2023-2024 menarik diulas. Salah satunya ada Persib Bandung.

Ya, gelaran Liga 1 2023-2024 sudah rampung menggelar laga pekan ke-34 alias terakhir dari musim reguler pada sore hari tadi. Hasilnya, sejumlah tim menuai hasil manis hingga memastikan diri lolos ke Championship Series.

Tim-tim yang lolos ke Championship Series Liga 1 2023-2024 pun akan mulai berlaga pada Minggu 5 Mei 2024 hingga mencapai finalnya pada 25 Mei 2024. Musim ini, ajang Liga 1 memang memakai format baru dengan menampilkan persaingan dua periode, yakni Reguler Series dan Championship Series.

Di periode Championship Series sendiri, hanya 4 tim teratas di klasemen akhir Liga 1 2023-2024 yang akan berlaga. Mereka akan bertarung dengan format home and away untuk memeperebutkan gelar juara Liga 1 2023-2024.

Lantas tim mana saja yang lolos ke Championship Series? Berikut 4 klub yang lolos ke Championship Series Liga 1 2023-2024.

4. Madura United





Salah satu klub yang lolos ke Championship Series Liga 1 2023-2024 adalah Madura United. Mereka berhasil menempati posisi keempat pada klasemen akhir Liga 1 2023-2024 usai meraih 55 poin dari 34 laga yang dijalani.

Rinciannya, Madura United sukses meraih 15 kemenangan. Lalu, ada 10 hasil imbang yang diraih dan 9 laga lain berakhir dengan kekalahan.

3. Bali United





Kemudian, ada Bali United. Klub berjuluk Serdadu Tridatu itu juga sukses melaju ke babak Championship Series usai finis di posisi ketiga pada klasemen Liga 1 2023-2024.

Bali United unggul 3 poin dari Madura United yang berada tepat di belakangnya. Dari 34 laga yang dijalani, Ilija Spasojevic cs menang 17 kali, mendapat hasil imbang 7 kali, dan kalah di 10 pertandingan.