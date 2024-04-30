Persija Jakarta vs PSIS Semarang: Demi Tiket Championships, Laskar Mahesa Jenar Bakal Tampil Menggila

JAKARTA – Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius memastikan timnya akan tampil menggila saat bertamu ke markas Persija Jakarta di pekan pamungkas Liga 1 2023-2024. Pasalnya kemenangan menjadi wajib diraih PSIS jika ingin mendapatkan tiket Championships Series musim ini.

Sebagaimana diketahui, PSIS Semarang akan bertamu ke markas Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa (30/4/2024) pukul 15.00 WIB. Pertandingan itu akan menjadi penentu nasib bagi Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang.

Pasalnya, PSIS Semarang masih memiliki kans untuk lolos ke fase championship Liga 1 2023-2024. Saat ini, tim besutan Gilbert Agius itu berada di peringkat kelima dengan selisih satu angka dari posisi keempat, Madura United yang telah mengoleksi 54 poin.

Laskar Mahesa Jenar bisa memastikan tiket fase championship andai berhasil mengalahkan Persija Jakarta, dan Madura United kalah dari Arema FC. Agius mengatakan, kemenangan adalah harga mati bagi Taisei Marukawa dan kolega.

“Kami akan terus berjuang untuk babak 4 besar apapun yang terjadi, akan berjuang keras,” kata Agius dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (30/4/2024).