3 Pemain Timnas Indonesia U-23 Ini Ternyata Belum Pernah Dimainkan Shin Tae-yong hingga Semifinal Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Penggawa Persija Jakarta!

3 pemain Timnas Indonesia U-23 ini ternyata belum pernah dimainkan Shin Tae-yong hingga semifinal Piala Asia U-23 2024 menarik diulas. Salah satunya ada penggawa Persija Jakarta.

Diketahui, Timnas Indonesia U-23 masih terus menjaga langkahnya di pentas Piala Asia U-23 2024, Pasukan Shin Tae-yong kini bahkan sudah melaju ke babak semifinal.

Timnas Indonesia U-23 akan berjuang memperebutkan tiket final Piala Asia U-23 2024 hari ini dengan melawan Uzbekistan U-23. Laga itu tepatnya akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB.

Berhasil melangkah jauh, ternyata belum semua pemain Timnas Indonesia U-23 dimainkan oleh Shin Tae-yong. Siapa saja mereka? Berikut 3 pemain Timnas Indonesia U-23 ini ternyata belum pernah dimainkan Shin Tae-yong hingga semifinal Piala Asia U-23 2024.

3. Daffa Fasya





Salah satu pemain Timnas Indonesia U-23 ini ternyata belum pernah dimainkan Shin Tae-yong hingga semifinal Piala Asia U-23 2024 adalah Daffa Fasya. Dia merupakan pelapis dari kiper utama Timnas Indonesia U-23, yakni Ernando Ari.

Daffa Fasya sendiri berstatus kiper ketiga di skuad Garuda Muda. Di belakang Ernando Ari yang selalu jadi andalan Shin Tae-yong, ada nama Adi Satryo. Adi Satryo sendiri sudah dimainkan Shin Tae-yong sebagai pengganti Ernando Ari saat Timnas Indonesia U-23 membantai Yordania U-23 dengan skor 4-1.