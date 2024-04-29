Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Semifinal Piala Asia U-23 2024 Malam Ini: Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23, Live di RCTI!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |16:03 WIB
Jadwal Siaran Langsung Semifinal Piala Asia U-23 2024 Malam Ini: Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23, Live di RCTI!
Berikut jadwal siaran langsung semifinal Piala Asia U-23 2024 malam ini. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

JADWAL siaran langsung semifinal Piala Asia U-23 2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Abdullah bin Khalifa Stadium ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Senin, (29/4/2024) pukul 21.000 WIB.

Jelang laga nanti malam, Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong angkat bicara. Meski para Pemain Timnas Uzbekistan U-23 memiliki kekuatan dan tenaga berlebih, Shin Tae-yong tidak gentar.

Shin Tae-yong tak gentar dengan Timnas Uzbekistan U-23. (Foto: PSSI)

(Shin Tae-yong tak gentar dengan Timnas Uzbekistan U-23. (Foto: PSSI)

"Jadi, Uzbekistan secara fisik sudah siap dan mereka punya kekuatan dan tenaga," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan, Timnas Indonesia U-23 lebih diuntungkan jelang laga nanti. Sebab, waktu istirahat para Pemain Timnas Indonesia lebih banyak satu hari ketimbang Uzbekistan U-23.

Selain itu, Shin Tae-yong menegaskan mentalitas yang dimiliki kedua tim akan sangat menentukan hasil pertandingan. Timnas Indonesia U-23 dan Uzbekistan U-23 pastinya berusaha menampilkan performa terbaik dalam laga nanti.

Halaman:
1 2
      
