Jadwal Siaran Langsung Semifinal Piala Asia U-23 2024 Malam Ini: Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23, Live di RCTI!

Berikut jadwal siaran langsung semifinal Piala Asia U-23 2024 malam ini. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

JADWAL siaran langsung semifinal Piala Asia U-23 2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Abdullah bin Khalifa Stadium ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Senin, (29/4/2024) pukul 21.000 WIB.

Jelang laga nanti malam, Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong angkat bicara. Meski para Pemain Timnas Uzbekistan U-23 memiliki kekuatan dan tenaga berlebih, Shin Tae-yong tidak gentar.

(Shin Tae-yong tak gentar dengan Timnas Uzbekistan U-23. (Foto: PSSI)

"Jadi, Uzbekistan secara fisik sudah siap dan mereka punya kekuatan dan tenaga," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan, Timnas Indonesia U-23 lebih diuntungkan jelang laga nanti. Sebab, waktu istirahat para Pemain Timnas Indonesia lebih banyak satu hari ketimbang Uzbekistan U-23.

Selain itu, Shin Tae-yong menegaskan mentalitas yang dimiliki kedua tim akan sangat menentukan hasil pertandingan. Timnas Indonesia U-23 dan Uzbekistan U-23 pastinya berusaha menampilkan performa terbaik dalam laga nanti.