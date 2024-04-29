Hasil Piala Asia U-23 2024: Khusayin Norchaev Bobol Gawang Ernando Ari, Timnas Indonesia U-23 Tertinggal 0-1 dari Uzbekistan U-23

HASIL Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Timnas Indonesia U-23 kini tertinggal 0-1 dari Timnas Uzbekistan U-23 di laga semifinal Piala Asia U-23 2024.

Gol Uzbekistan U-23 dalam laga yang digelar di digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium, Qatar, pukul Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB ini dicetak oleh Khusayin Norchaev pada menit ke-68. Dia berhasil memanfaatkan umpan ciamik dari Muhammadkodir Hamraliev.

Gol ini tercipta hanya selang beberapa menit dari dianulirnya gol Timnas Indonesia U-23 yang dicetak oleh Muhammad Ferrari. Wasit menganulirnya karena Ramadhan Sananta lebih dahulu terjebak offside.

Pressing ketat dari pemain Uzbekistan U-23 sendiri tampak membuat Timnas Indonesia U-23 kesulitan membangun serangan. Uzbekistan U-23 pun lebih unggul dalam penguasaan bola.

Kemenangan tentunya diharapkan bisa diraih Timnas Indonesia U-23. Sebab, selain bakal meloloskan skuad Garuda Muda ke babak final, kemenangan juga bisa memastikan tampil di Olimpiade Paris 2024.