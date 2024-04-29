Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |19:32 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024
Para pemain Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 dapat diketahui pada artikel ini. Perjuangan Marselino Ferdinan cs dalam merebut tiket final yang akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB itu bisa disaksikan live streaming di Vision+.

Berstatus tim debutan di Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 berhasil menampilkan kejutan besar. Sebab, pasukan Shin Tae-yong berhasil melangkah jauh di pentas Piala Asia U-23 2024 dengan kini sudah melangkah ke babak semifinal.

Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 sendiri memastikan diri lolos ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024 usai susah payah mengalahkan Timnas Korea Selatan U-23. Berlaga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 26 April 2024 dini hari WIB, skuad Garuda Muda harus bertarung hingga babak adu penalti karena skor 2-2 terus terjaga.

Di babak adu penalti, Ernando Ari cs pun berhasil menunjukkan kualitasnya. Timnas Indonesia U-23 akhirnya berhasil menyingkirkan salah satu tim favorit juara di Piala Asia U-23 2024, yakni Korea Selatan, usai menang 11-10 di babak adu penalti.

Pada babak semifinal, Timnas Indonesia U-23 pun bakal dihadapkan lawan yang tak kalah sulit. Mereka akan melawan Timnas Uzbekistan U-23 yang belum terkalahkan sejauh ini di gelaran Piala Asia U-23 2024.

Hebatnya lagi, gawang Uzbekistan U-23 bahkan tak pernah kebobolan satu kali pun hingga babak perempatfinal. Meski sulit, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, tetap optimis bisa membawa timnya lolos ke babak final dan sekaligus menyegel tiket Olimpiade Paris 2024.

Halaman:
1 2
      
