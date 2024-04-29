Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cerita Ibunda Ernando Ari Ziarah ke Makam Suami hingga Telefon sang Putra, Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |19:15 WIB
Cerita Ibunda Ernando Ari Ziarah ke Makam Suami hingga Telefon sang Putra, Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23
Ibu Ernando Ari, Erna Yuli Lestari.
A
A
A

SEMARANG – Ibunda Ernando Ari, Erna Yuli Lestari, secara khusus ziarah ke makam suaminya jelang sang putra tampil di laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ernando Ari sendiri diketahui jadi kiper andalan Timnas Indonesia U-23 di pentas Piala Asia U-23 2024.

Selain ziarah ke makam suami, Erna Yuli Lestari juga berbincang dengan Ernando Ari lewat sambungan telefon. Dalam kesempatan itu, Ernando turut meminta doa dari sang ibunda agar diberi kelancaran melakoni laga semifinal Piala Asia U-23 2024.

Ibu Ernando Ari.

(Ibu Ernando Ari. Foto: Eka Setiawan/MNC Portal Indonesia)

“Tadi sempat ziarah ke makam, kemudian telefon langsung sama Ernando. Dia titip pesan buat papahnya, minta tolong didoakan agar lancar dan menang,” ungkap Erna ditemui di rumahnya di kawasan Kedungmundu, Kota Semarang, Senin (29/4/2024).

Persiapan spiritual nyekar ke makam suami alias ayah Ernando Ari dilakukan agar hati tenang. Sebelum pertandingan itu, Erna juga menyebut sampai tidak bisa tidur karena hatinya terus berdebar. Pasalnya, Ernando sendiri jadi penjaga gawang tumpuan skuad Garuda Muda.

Halaman:
1 2
      
