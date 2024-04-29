Jadwal Semifinal Piala Asia U-23 2024 Hari Ini: Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 dan Timnas Jepang U-23 vs Timnas Irak U-23

JADWAL semifinal Piala Asia U-23 2024 hari ini bisa Anda lihat di akhir artikel. Pertandingan Semifinal Piala Asia U-23 2024 akan berlangsung hari ini, Senin (29/4/2024) malam WIB.

Pertama ada pertandingan antara Timnas Indonesia U-23 menghadapi Korea Selatan U-23. Kemudian pertandingan semifinal lainnya akan mempertemukan Timnas Jepang U-23 melawan Timnas Irak U-23.

Timnas Indonesia U-23 melaju ke semifinal setelah membuat kejutan di babak delapan besar. Rafael Struick dan rekan-rekan berhasil menyingkirkan kandidat kuat juara, Korea Selatan U-23 setelah melalui drama adu penalti.

Pada babak empat besar nanti, skuad Garuda Muda akan menghadapi Uzbekistan U-23 yang juga punya tren positif di ajang Piala Asia U-23 2024 kali ini. Young White Wolves tercatat belum terkalahkan sejak fase grup.

Tidak hanya itu, Uzbekistan U-23 juga masih menjaga cleansheet alias belum kebobolan sejak laga perdana. Mereka juga menjadi tim paling produktif di babak semifinal dengan koleksi 12 gol.

Pertandingan semifinal antara Timnas Indonesia U-23 melawan Timnas Uzbekistan akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin (29/4/2024). Laga dimulai pada pukul 21.00 WIB.