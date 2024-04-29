Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U-23 2024 di RCTI+, Klik di Sini!

DOHA - Link live streaming Timnas Indonesia vs Uzbekistan di semifinal Piala Asia U-23 2024 di RCTI+ bisa ditemukan di akhir artikel ini. Perjuangan Tim Merah Putih terus berlanjut di ajang tersebut.

Duel antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 itu akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB. Pertandingan itu dapat disaksikan via live streaming.

Garuda Muda mendapat lawan sulit. Sebab, Uzbekistan U-23 merupakan finalis pada edisi 2022. Mereka juga pernah merebut titel juara pada Piala Asia U-23 2018.

Skuad asuhan Timur Kapadze itu diperkuat 17 pemain jebolan Piala Asia U-23 2022. Itu artinya, Uzbekistan U-23 cukup berpengalaman tampil di ajang ini.

Namun, Timnas Indonesia U-23 juga tidak perlu gentar. Setidaknya ada 13 pemain di skuad asuhan Shin Tae-yong yang sudah mentas di level internasional bersama Skuad Garuda!

Pengalaman Pratama Arhan, Ernando Ari, Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, dan sederet nama lain, tentu sangat dibutuhkan. Tinggal nanti bagaimana pelatih Shin Tae-yong meracik strategi yang pas.