Ragnar Oratmangoen Tak Mampu Hindarkan Fortuna Sittard dari Kekalahan Lawan Vitesse Arnhem

ARNHEM - Pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, belum bisa membawa Fortuna Sittard mengalahkan Vitesse Arnhem dalam lanjutan Liga Belanda 2023-2024. Berlaga di Stadion Gelredome, Minggu 28 April 2024 malam WIB, mereka kalah tipis 2-3.

Bermain sebagai tim tamu, Fortuna Sittard tampil cukup tertekan di awal laga. Tapi secara perlahanan, tim polesan Danny Buijs itu mulai menemukan irama permainannya dan mampu menebar ancaman ke gawang Vitesse.

Namun sayangnya, Fortuna Sittard harus kecolongan di menit ke-22 lewat gol Paxten Aaronson. Mereka pun mencoba merespon gol tersebut. Peluang demi peluang mampu tercipta namun belum berbuah gol.

Sampai akhirnya, tim berjuluk Fortunezen itu baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-44. Adapun gol penyama kedudukan itu dicetak oleh Inigo Cordoba. Pada akhirnya, Vitesse dan Fortuna Sittard bermain imbang 1-1 pada babak pertama.

Usai turun minum, Fortuna Sittard sukses unggul 2-1 atas Vitesse lewat tendangan penalti yang dieksekusi Justin Lonwijk di menit ke-50. Tapi, kubu tuan rumah mencoba untuk merespon ketertinggalan tersebut.