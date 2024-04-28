Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Simon McMenemy yang Pesimistis Lihat Timnas Indonesia Kalahkan Thailand, Shin Tae-yong: Ikuti Saya, Kami Akan Lolos ke Final!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |20:59 WIB
Kisah Simon McMenemy yang Pesimistis Lihat Timnas Indonesia Kalahkan Thailand, Shin Tae-yong: Ikuti Saya, Kami Akan Lolos ke Final!
Kisah Simon McMenemy yang pesimistis lihat Timnas Indonesia mengalahkan Thailand. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Simon McMenemy yang pesimistis melihat Timnas Indonesia mengalahkan Thailand akan diulas Okezone. Timnas Indonesia sempat memasuki masa kelam di era kepelatihan juru taktik asal Skotlandia, Simon McMenemy, pada 2019.

Saat itu dari tujuh laga yang dijalani Timnas Indonesia di bawah asuhan Simon McMenemy, skuad Garuda hanya mendapatkan dua menang dan lima kalah. Kemenangan Timnas Indonesia hanya didapat kontra tim lemah seperti Myanmar (2-0) dan Vanuatu (6-0).

Momen gelandang Thailand, Supachok Sarachart bobol gawang Timnas Indonesia di SUGBK pada September 2019. (Foto: X/@changsuek_th)

(Momen gelandang Thailand, Supachok Sarachart bobol gawang Timnas Indonesia di SUGBK pada September 2019. (Foto: X/@changsuek_th)

Selain itu, skuad Garuda dihajar Yordania (1-4) dan tumbang di empat laga awal babak kedua Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu di empat laga awal, Timnas Indonesia tumbang 0-2 dari Malaysia, dipermalukan Thailand 0-3, dihancurkan Uni Emirat Arab 0-5 dan ditelanjangi Vietnam di kendang sendiri dengan skor 1-3.

Pernyataan unik dikeluarkan Simon McMenemy setelah Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di matchday kedua Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2019.

Mantan Pelatih Timnas Filipina itu mengatakan, ekspektasi suporter Timnas Indonesia untuk melihat skuad Garuda menumbangkan Thailand merupakan hal yang tidak realistis.

“Suporter punya ekspektasi besar agar Indonesia mengalahkan Thailand, tapi ekspektasi suporter tidak realistis,” kata Simon McMenemy setelah Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Thailand.

Sekarang atau di tahun 2024, apakah mengalahkan Thailand merupakan hal yang realistis bagi Timnas Indonesia? Tentu jawabannya iya!

Pelan-pelan di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia muncul menjadi kekuatan baru di persepakbolaan Asia. Shin Tae-yong berhasil mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, atau yang pertama dalam 16 tahun terakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181892/timur_kapadze-LgK9_large.jpg
Breaking News: Timur Kapadze Siap Latih Timnas Indonesia, Tinggal Tunggu Pergerakan dari PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181883/erick_thohir-f1V0_large.jpg
Erick Thohir Umumkan Target Baru Timnas Indonesia: Harus Lolos Piala Dunia 2030
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/11/1641407/pro-futsal-league-20252026-pekan-ke5-saksikan-laga-super-big-match-bintang-timur-surabaya-vs-pangsuma-fc-di-mnctv-ncq.webp
Pro Futsal League 2025/2026 Pekan Ke-5: Saksikan Laga Super Big Match, Bintang Timur Surabaya vs Pangsuma FC di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/20/pelatih_persik_kediri_ong_kim_swee.jpg
Ong Kim Swee Buka Suara! Bantah Isu Didekati Klub Malaysia Terengganu FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement