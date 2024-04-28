Kisah Simon McMenemy yang Pesimistis Lihat Timnas Indonesia Kalahkan Thailand, Shin Tae-yong: Ikuti Saya, Kami Akan Lolos ke Final!

KISAH Simon McMenemy yang pesimistis melihat Timnas Indonesia mengalahkan Thailand akan diulas Okezone. Timnas Indonesia sempat memasuki masa kelam di era kepelatihan juru taktik asal Skotlandia, Simon McMenemy, pada 2019.

Saat itu dari tujuh laga yang dijalani Timnas Indonesia di bawah asuhan Simon McMenemy, skuad Garuda hanya mendapatkan dua menang dan lima kalah. Kemenangan Timnas Indonesia hanya didapat kontra tim lemah seperti Myanmar (2-0) dan Vanuatu (6-0).

(Momen gelandang Thailand, Supachok Sarachart bobol gawang Timnas Indonesia di SUGBK pada September 2019. (Foto: X/@changsuek_th)

Selain itu, skuad Garuda dihajar Yordania (1-4) dan tumbang di empat laga awal babak kedua Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu di empat laga awal, Timnas Indonesia tumbang 0-2 dari Malaysia, dipermalukan Thailand 0-3, dihancurkan Uni Emirat Arab 0-5 dan ditelanjangi Vietnam di kendang sendiri dengan skor 1-3.

Pernyataan unik dikeluarkan Simon McMenemy setelah Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di matchday kedua Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2019.

Mantan Pelatih Timnas Filipina itu mengatakan, ekspektasi suporter Timnas Indonesia untuk melihat skuad Garuda menumbangkan Thailand merupakan hal yang tidak realistis.

“Suporter punya ekspektasi besar agar Indonesia mengalahkan Thailand, tapi ekspektasi suporter tidak realistis,” kata Simon McMenemy setelah Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Thailand.

Sekarang atau di tahun 2024, apakah mengalahkan Thailand merupakan hal yang realistis bagi Timnas Indonesia? Tentu jawabannya iya!

Pelan-pelan di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia muncul menjadi kekuatan baru di persepakbolaan Asia. Shin Tae-yong berhasil mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, atau yang pertama dalam 16 tahun terakhir.