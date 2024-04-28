2 Faktor yang Buat Timnas Indonesia U-23 Diyakini Bisa Lolos ke Final Piala Asia U-23 2024 Versi Aji Santoso

MALANG – Legenda Timnas Indonesia, Aji Santoso, menyebut peluang Timnas Indonesia U-23 lolos ke final Piala Asia U-23 2024 terbuka lebar. Dia menyebut ada 2 faktor yang buat Timnas Indonesia U-23 diyakini bisa lolos ke partai puncak.

Diketahui, Timnas Indoanesia U-23 sudah berhasil melenggang ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024. Di babak itu, Timnas Indonesia U-23 bakal menghadapi Timnas Uzbekistan U-23 yang berhasil mengalahkan Arab Saudi U-23 di perempatfinal.

Aji Santoso mengungkapkan Timnas Indonesia U-23 kemungkinan bakal tampil bagus saat melawan Uzbekistan U-23. Terlebih, saat ini para pemain Timnas Indonesia U-23 tengah percaya diri usai mengalahkan Korsel Selatan U-23 dan menyingkirkan Australia U-23 di penyisihan grup A Piala Asia U-23.

"Indonesia sudah tampil sangat luar biasa, ini yang jadi kekuatan kepercayaan diri pemain dulu. Pemain terlanjur percaya diri, sudah terlanjur memiliki percaya diri, lawan siapa saja enggak ada takutnya," kata Aji Santoso, ditemui wartawan di rumahnya di Perumahan Taman Sulfat, Kota Malang, pada Sabtu 27 April 2024.

Ketika kepercayaan diri itu muncul, kata mantan Pelatih Persikabo itu, biasanya menghadapi siapapun lawannya tak akan takut, termasuk melawan Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 di Qatar. Kepercayaan diri ini diperkuat dengan permainan Timnas Indonesia U-23 yang tengah dalam puncak perfoma.

"Sudah memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi, kalau bisa mempertahankan performa seperti lawan Korea seperti lawan Yordania, tidak menutup kemungkinan kita bisa final, meskipun menurut saya tidak mudah," ujar pria kelahiran Kepanjen, Kabupaten Malang.

Aji Santoso menyebut apa yang dilakukan Rizki Ridho cs di atas ekspektasi masyarakat Indonesia. Bahkan diakuinya, Garuda Muda kali ini membuat sejarah pertama kalinya menyingkirkan Korea Selatan yang selalu langganan tampil di Olimpiade.

"Kita sudah semifinal, tinggal satu lagi ambisi mereka tampil di Olimpiade, kalau kita bisa tampil di Olimpiade ini sejarah baru, selama ini kan kita tidak pernah. Dan Korea selama 36 tahun selalu tampil di Olimpiade, baru kali ini dia tidak bisa lolos di Olimpiade, itu karena tim kita," beber Aji Santoso.